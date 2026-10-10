Araghchi: Maseneta wa Marekani wanataka kujiondoa katika mkwamo huu!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Sayyid Abbas Araghchi, ametoa kauli kupitia mtandao wa kijamii wa X akijibu mahojiano ya jenerali wa Israel ambaye amevunja ukimya wake kuhusu matukio ya tarehe 7 Oktoba.

Araghchi aliandika:

“Netanyahu ni mhalifu wa vita anayetafutwa, ambaye mikono yake imechafuliwa na damu za Waarabu, Wamarekani na Wairani. Ili kukwepa haki, hajali hata kidogo watu wake mwenyewe.

“Ni kama mcheza kamari aliyefilisika, anayejitahidi kwa kukata tamaa kujiokoa kwa kuyatoa mhanga maisha na mali za Wamarekani kwa kiwango kikubwa zaidi. Hata maseneta wa Marekani wanataka kutafuta njia ya kujiondoa katika mkwamo wa kushindwa vibaya!”

Kwa mujibu wa ABNA, Avi Gil, jenerali wa Israel aliyewahi kuwa naibu wa kijeshi wa Waziri Mkuu wa Israel kuanzia Julai 2021 hadi Mei 2024, alisema katika mahojiano na Channel 12 ya Israel kwamba Netanyahu alikuwa ameonywa kuhusu uwezekano wa vita miezi mitatu kabla havijatokea.

Avi Gil pia alisema kuwa taarifa na kumbukumbu zinazohusiana na matukio ya tarehe 7 Oktoba zilifanyiwa marekebisho, na kwamba mateka “wangeweza kurejeshwa mapema zaidi.”