Politico: Trump anapinga wagombea wote wa nafasi ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump unapinga wagombea wote waliopo kwa sasa wa nafasi ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa na unataka wagombea wapya watangazwe.

Kwa mujibu wa tovuti ya Politico, ikinukuu watu wawili wanaofahamu mazungumzo ya ndani, serikali ya Marekani inapinga wagombea wote wa sasa wa nafasi hiyo kwa sababu inaamini kuwa hakuna hata mmoja wao anayelingana vya kutosha na mtazamo wa dunia wa Donald Trump pamoja na azma yake ya kufanya mabadiliko ya msingi katika taasisi hiyo.

Afisa mmoja wa Marekani aliiambia Politico kuwa katika orodha ya wagombea hakuna mtu mwenye mwelekeo wa mageuzi anayekubalika kwa Marekani. Aliongeza kuwa baadhi ya wagombea wanaonekana kuendeleza zaidi mitazamo na mifumo ya kawaida iliyokuwepo hapo awali.

Umoja wa Mataifa unaendelea na mchakato wa kumchagua atakayemrithi Antonio Guterres, Katibu Mkuu wa sasa, ambaye muhula wake wa pili na wa mwisho wa miaka mitano unatarajiwa kumalizika tarehe 31 Desemba mwaka huu.

Kabla ya Michelle Bachelet, rais wa zamani wa Chile na mwanamke wa kwanza kushika nafasi hiyo nchini mwake, kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho tarehe 20 Septemba, kulikuwa na wagombea wanane wa nafasi ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Baada ya kujiondoa kwake, ushindani unaendelea kati ya Rafael Grossi na wagombea wengine sita.

Habari kuhusu Trump kupinga wagombea wote imetolewa wakati ambapo shinikizo la serikali ya Marekani dhidi ya Umoja wa Mataifa na taasisi zake washirika linaendelea. Shinikizo hilo limejitokeza kupitia kupunguzwa kwa ufadhili na kujiondoa kwa Marekani katika baadhi ya taasisi za Umoja wa Mataifa.

Politico imeripoti kuwa taasisi hiyo yenye historia ya miaka 81 inakabiliwa na changamoto kutoka kwa Trump kuhusu jukumu lake. Utawala wa Marekani umepunguza kwa kiwango kikubwa michango yake ya kifedha kwa Umoja wa Mataifa, umejiondoa katika taasisi kadhaa zinazohusiana nayo, ikiwemo Shirika la Afya Duniani (WHO), na umeanzisha taasisi huru iitwayo “Baraza la Amani” kwa ajili ya kupanga mustakabali wa Ukanda wa Gaza.

Marekani, kama ilivyo kwa wanachama wengine wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ina mamlaka ya kutumia kura ya turufu katika mchakato wa kumchagua Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa.

Orodha ya sasa ya wagombea saba inajumuisha hasa wanadiplomasia. Rebecca Grynspan, aliyewahi kuwa Makamu wa Rais wa Costa Rica, amekuwa akiongoza katika baadhi ya kura za maoni kuhusu wagombea hao.

Msaidizi mmoja wa Bunge la Marekani aliiambia Politico kuwa iwapo Rebecca Grynspan wa Costa Rica atachaguliwa, huenda ikawa vigumu kuwashawishi Warepublican kumuunga mkono ufadhili wa kawaida wa Umoja wa Mataifa.