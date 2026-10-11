Azizi akijibu matamshi ya Rubio: Tatizo la Amerika ni na Iran na Wairani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Ebrahim Azizi, Mwenyekiti wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa na Siasa za Nje ya Baraza la Ushauri la Kiislamu, akijibu matamshi ya hivi karibuni ya Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Amerika, kuhusu Waakhaimenidi, aliandika kwenye ukurasa wake katika moja ya mitandao ya kijamii: «Nchi ambayo historia yake ilianza na mauaji ya wenyeji na ambayo haikuacha ukoloni na umwagaji damu hata kwa dakika moja, inawashtaki Waakhaimenidi, ambao waliandika tamko la kwanza la haki za binadamu duniani, kwa uhalifu! Asili yao mbaya — tatizo lao ni na Iran na Wairani.»