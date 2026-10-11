Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje, aliandika kwenye mitandao ya kijamii: Maseneta wa Marekani wanataka kutoka katika dimbwi la kushindwa kwa maafa!
Aliongeza: Netanyahu ni mhalifu wa kivita anayetafutwa ambaye mikono yake imechafuliwa na damu ya Waarabu, Wamarekani na Wairani. Ili kuepuka haki, hawajali watu wake wenyewe.
Araghchi alisema: Yeye, kama mchezaji wa kamari aliyefilisika, anajaribu kwa kukata tamaa kujiokoa kwa kutoa dhabihu maisha na mali nyingi za Wamarekani iwezekanavyo. Hata maseneta wa Marekani wanataka kupata njia ya kutoka.
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