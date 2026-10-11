Mpango wa kimataifa unaanguka wakati matumizi ya nguvu yanapofanywa ya kawaida

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii, akijibu vikwazo vipya vya Amerika dhidi ya Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu na vitisho vya kuivunja, aliandika: Marco Rubio alitishia kwamba ikiwa washirika wa Amerika hawatadhibiti Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, Washington itaivunja «tofali kwa tofali».

Aliongeza: tafadhali kumbuka miaka ya 1930: mpango wa kimataifa hauanguki tu kwa sababu ya uvamizi, bali pia wakati matumizi ya nguvu yanapofanywa ya kawaida na dunia inakaa kimya kuhusu hilo.

Baghai aliendelea: inapaswa kuuliza Ulaya: kusimama kando ya mshirika kunamaanisha kutetea sheria za kimataifa na mfumo wa kanuni na taasisi baada ya Vita vya Pili vya Dunia, au kumsindikiza katika kuvunja hivyo?!

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje alibainisha: ikiwa sheria na haki zitatoa dhabihu ili kumridhisha mshirika mvamizi na dhalimu, basi kuzungumza kuhusu haki za binadamu na mpango wa kimataifa unaotegemea kanuni hakutakuwa chochote ila kauli mbiu tupu.