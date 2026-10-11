Pezeshkian: vitendo vya kigaidi havitatichetisha azimio la vikosi vinavyolinda usalama

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Masoud Pezeshkian siku ya Jumamosi (18 Mehr 1405) katika ujumbe wa rambi rambi kwa kufa shahidi kwa shahidi mtukufu Luteni Kanali Nusrat Eftekari, Naibu wa Masuala ya Utamaduni na Jamii wa Kamandi ya Polisi ya Mkoa wa Sistan na Baluchistan, katika eneo la Cheshme Ziarat Zahedan kwa familia yenye heshima ya shahidi huyo mtukufu, makamanda na wafanyakazi wa Faraja, wenzake na watu wa heshima wa mkoa wa Sistan na Baluchistan, alisisitiza: vitendo kama hivyo vya kihalifu kamwe havitatichetisha azimio la vikosi vinavyolinda usalama katika kulinda maisha, utulivu na faraja ya watu, na ulinzi wa usalama wa raia na kukabiliana na ugaidi na mambo ya ukosefu wa usalama utaendelea kwa uthabiti.