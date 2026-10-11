Onyo kuhusu harakati za Amerika dhidi ya mafuta na nishati ya Iraq

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al-Maalomah, Muin al-Kazimi, mwanachama wa muungano wa Mfumo wa Uratibu wa Iraq, alisisitiza kwamba serikali ya Amerika bado inajaribu kupanua ushawishi wake katika sekta muhimu za uchumi wa Iraq.

Aliongeza: Amerika inataka kuweka ulezi wa kiuchumi juu ya Iraq na kuchukua maamuzi ya kimkakati na nyeti, hasa katika sekta za mafuta na nishati.

Al-Kazimi alisema: katika hatua ya sasa tunapaswa kuachilia sekta ya mafuta na nishati kutoka kwa ushawishi wa Amerika na kusimamisha ukiritimba wa makampuni ya Amerika katika miradi ya uwekezaji. Vinginevyo usalama wa nishati wa Iraq utawekwa chini ya unyanyasaji wa kigeni. Tunapaswa pia kushirikiana na makampuni mengine makubwa katika Mashariki na Magharibi.

Onyo hizi zinatolewa wakati juhudi zinaendelea za kuunganisha mafuta ya Iraq na Bahari ya Mediterania kupitia makampuni makubwa ya Amerika kama «Chevron»; makampuni hayo hayo ambayo yanahusika na uchimbaji wa maeneo ya gesi katika Palestina iliyokaliwa, ikiwa ni pamoja na «Tamar» na «Leviathan». Hii inaonyesha juhudi za kuweka sekta ya nishati ya eneo hilo chini ya kituo kimoja cha udhibiti chini ya uangalizi wa Washington; hatua ambayo lengo lake ni kupunguza jukumu la mafuta na kuhakikisha kwamba katika siku zijazo hayatatumika kama kigezo cha shinikizo la kisiasa au kiuchumi dhidi ya utawala wa Kizayuni.