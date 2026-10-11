Kwa nini Yemen ilipanua benki ya malengo yake nchini Saudi Arabia?

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, tovuti ya habari ya Al-Masirah, ikiuliza swali «kwa nini vikosi vya jeshi vya Yemen katika hali ya sasa vilipanua wigo wa benki ya malengo yao nchini Saudi Arabia», iliandika kwamba vikosi vya jeshi vya Yemen katika mfumo wa mlinganyo wa «kuzingirwa dhidi ya kuzingirwa» vinaendeleza operesheni zao za ubora kwa kupanua marufuku ya anga dhidi ya adui wa Saudi.

Kufungwa kwa viwanja vya ndege muhimu vya Saudi Arabia

Data ya tovuti ya «FlightRadar» ilionyesha kwamba tangu usiku uliopita ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Fahd katika jiji la Dammam mashariki mwa Saudi Arabia zimesimamishwa. Tovuti hii haikutaja sababu za kusimamishwa huku, lakini wanaharakati na vyombo vya habari vya kimataifa vilichapisha ripoti kuhusu kuwepo kwa vitisho dhidi ya uwanja huu wa ndege.

Kwa mujibu wa data ya sasa, maendeleo yanaonyesha upanuzi wa operesheni za Yemen ndani ya eneo la adui wa Saudi; hatua ambayo lengo lake ni kupanua wigo wa malengo kuelekea viwanja vya ndege na katika mwelekeo wa kuimarisha shinikizo la anga kwa kujibu kuzingirwa ambako Saudi Arabia imelazimisha juu ya Yemen.

Hii inatokea wakati ndege za kuingia na kutoka za uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh pia zinasalia kusimamishwa kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara ya makombora na ndege zisizo na rubani za vikosi vya jeshi vya Yemen.