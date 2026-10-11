Kutangaza utayari wa makabila ya Yemen kukabiliana na adui wa Saudi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al-Maalomah, makabila ya maeneo ya Razih, Shada na Ghamr katika mkoa wa Saada kwa kufanya mkutano mkubwa yalisisitiza utayari wao mkubwa wa kukabiliana na uvamizi wa adui wa Saudi.

Walieleza kwamba wako tayari kutekeleza amri za Abdul-Malik al-Houthi, kiongozi wa Yemen, kumaliza vita na maadui. Uhalifu wa Wasaudi katika maeneo ya mpaka wa Yemen unaonyesha kushindwa kwao katika medani za vita.

Katika mkutano huu ilisisitizwa kuunga mkono vikosi vya jeshi vya Yemen dhidi ya wavamizi na wakoloni.

Pia katika mkoa wa Hajjah, makabila ya eneo la Al-Miftah wakati wa mkutano wao yalitangaza uhamasishaji wa jumla wa kukabiliana na uvamizi wa adui wa Saudi na kumaliza kuzingirwa kwa dhuluma kwa Yemen.