Zaidi ya mamluki 400 wanaohusiana na Saudi Arabia waliuawa au kujeruhiwa kusini mwa Yemen

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, afisa mmoja wa Yemen anayehusika aliiambia mtandao wa Al-Mayadeen kwamba Saudi Arabia inaweka shinikizo kwa vikosi vinavyoungwa mkono nayo bila kujali gharama na hasara ili kupata maendeleo ya medani.

Chanzo hiki kilisema: kwa sababu ya idadi kubwa ya waliouawa na kujeruhiwa, kutoridhika kumeongezeka miongoni mwa vikosi vinavyohusiana na Saudi Arabia.

Aliongeza kwamba hadi sasa zaidi ya watu 400 wa mamluki wa Saudi waliuawa au kujeruhiwa katika eneo la Ras al-Ara katika mkoa wa Lahj kusini mwa Yemen, ambao miongoni mwao wanaonekana baadhi ya makamanda wanaohusiana na serikali ya Riyadh.

Chanzo hiki cha Yemen kinachohusika pia kilisema kwamba kushindwa kwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia kumesukuma Riyadh kuweka shinikizo kwa vikosi vyake ili kupata maendeleo hata kwa gharama ya kuvumilia hasara.

Kwa mujibu wa chanzo hiki, Saudi Arabia ilishangazwa na kiasi na usahihi wa makombora ya Yemen.

Mwishoni, akirejelea wasiwasi kuhusu kurefuka kwa vita, alisema kwamba baadhi ya makampuni na wawekezaji pia wanafikiria hivi sasa kujiondoa kutoka Saudi Arabia.