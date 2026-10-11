Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Washington Post, Wizara ya Vita ya Amerika (Pentagon) kwa kutoa kwa njia ya matone takwimu za hasara za wanajeshi wa nchi hii waliovamia ardhi ya Iran ilikiri kwamba idadi ya vikosi vya nchi hii vilivyouawa ni zaidi ya takwimu za awali.

Kwa mujibu wa tangazo la chombo hiki cha habari, Pentagon ilisasisha takwimu zake rasmi kwa kuongeza matukio mengine 2 ya vifo.

Katika takwimu mpya za Pentagon imetangazwa kwamba kutokana na uvamizi wa nchi hii dhidi ya ardhi ya Iran, wanajeshi 21 wa Amerika waliuawa na watu 865 walijeruhiwa.

Hii inatokea wakati, kwa kukiri kwa vyombo vya habari vya Amerika, serikali ya nchi hii, na hiyo ikiwa katika kizingiti cha uchaguzi wa kati wa Congress, inaepuka kutoa takwimu sahihi za idadi ya wanajeshi wake waliouawa na kujeruhiwa wakati wa mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran.