Maendeleo ya Kijeshi ya Wahouthi Yaongeza Shinikizo kwa Saudi Arabia Kuhusu Usalama wa Mafuta

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Saudi Arabia inakabiliwa na changamoto mpya za kiusalama kufuatia kuimarika kwa vikosi vya Wahouthi nchini Yemen na mashambulizi yanayolenga miundombinu ya nishati ya ufalme huo, hali inayozidisha wasiwasi kuhusu mustakabali wa usafirishaji wa mafuta katika eneo la Bahari Nyekundu.

Kwa mujibu wa ripoti ya Bloomberg iliyochapishwa tarehe 11 Septemba 2026, vikosi vya Wahouthi vimeendelea kusonga katika maeneo ya pwani ya Bahari Nyekundu nchini Yemen, vikiimarisha nafasi zao katika maeneo yanayozunguka Mokha na kisiwa cha Mayun, kilicho karibu na Mlango-Bahari wa Bab el-Mandeb.

Ripoti hiyo inaeleza kuwa maendeleo hayo yanaambatana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya Saudi Arabia, ambayo yamesababisha baadhi ya shughuli katika vituo vya nishati kusimamishwa. Pia, kwa mujibu wa taarifa iliyonukuliwa na CNN kutoka kwa maafisa wawili wa Marekani, vituo vya kusukuma mafuta vilivyo karibu na bomba la kusafirisha mafuta nchini Saudi Arabia vilishambuliwa kwa makombora au makombora ya kurushwa kutoka mbali. Haikuwa wazi wakati huo kama bomba lenyewe liliharibiwa.

Hatari kwa Usafirishaji wa Mafuta

Umuhimu wa Mlango-Bahari wa Bab el-Mandeb umeongezeka kutokana na vikwazo vya usafirishaji katika Mlango-Bahari wa Hormuz kufuatia vita vinavyohusisha Iran, Marekani na Israel. Hali hiyo imeongeza umuhimu wa Bahari Nyekundu kama njia mbadala ya kusafirisha mafuta ya Saudi Arabia kwenda katika masoko ya kimataifa.

Bloomberg inaripoti kuwa mauzo ya nje ya mafuta ya Saudi Arabia yalipungua kwa takribani theluthi moja mwezi Agosti ikilinganishwa na mwezi uliotangulia, na kufikia takribani mapipa milioni tatu kwa siku.

Iwapo Wahouthi wataimarisha zaidi udhibiti wao katika maeneo yanayozunguka Bab el-Mandeb, wanaweza kupata uwezo mkubwa zaidi wa kuvuruga usafirishaji wa meli na kuongeza shinikizo kwa bei za mafuta duniani.

Changamoto kwa Saudi Arabia

Saudi Arabia sasa inakabiliwa na uchaguzi mgumu: kuongeza operesheni za kijeshi dhidi ya Wahouthi au kukubali hali ambayo inaweza kuipa harakati hiyo ushawishi mkubwa zaidi katika njia muhimu za usafirishaji wa mafuta.

Ufalme huo uliongoza mashambulizi ya anga na operesheni za kijeshi dhidi ya Wahouthi baada ya kuingilia vita vya Yemen mwaka 2015, lakini juhudi hizo hazikuweza kuiondoa harakati hiyo katika maeneo inayodhibiti.

Ahmed Nagi, mchambuzi wa Yemen katika International Crisis Group, alieleza kuwa msaada wa kijeshi na kifedha wa Saudi Arabia kwa serikali ya Yemen unaweza kuongezwa, lakini maendeleo ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa msaada huo pekee huenda usitoshe kubadili hali ya mapambano.

Wakati huo huo, vikosi vinavyoiunga mkono serikali ya Yemen vinakabiliwa na migawanyiko na vimeshindwa kusimamisha kikamilifu kusonga mbele kwa Wahouthi.

Mivutano ya Kikanda Yaongeza Utata

Changamoto za Saudi Arabia zimeongezwa na tofauti zake na Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE), ambazo hapo awali zilishirikiana katika kupambana na Wahouthi lakini baadaye zimejikuta katika misimamo tofauti kuhusu baadhi ya migogoro ya kikanda na makundi ya kisiasa nchini Yemen.

Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa Saudi Arabia imejaribu kuimarisha usalama wake kupitia makubaliano ya pamoja ya ulinzi yaliyosainiwa na Uturuki na Pakistan mwezi Agosti. Makubaliano hayo yanatajwa kuwa na kipengele kinachohusisha shambulio dhidi ya nchi moja kama shambulio dhidi ya nchi zote, ingawa nchi hizo hazikuwa zimetangaza utekelezaji wa kipengele hicho kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni.

Kwa upande mwingine, uwezekano wa Marekani kuanzisha mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya Wahouthi unaibua changamoto zaidi, hasa kutokana na gharama za kiuchumi na kisiasa za vita vinavyoendelea katika eneo hilo.

Wachambuzi walionukuliwa katika ripoti hiyo wanaonya kuwa mashambulizi ya anga pekee huenda yasiweze kubadili hali ya mapambano. Kwa mujibu wao, vikosi vinavyoiunga mkono serikali ya Yemen vinahitaji kurejesha na kudhibiti maeneo muhimu ili kupunguza tishio linalotokana na Wahouthi.

Athari kwa Uchumi wa Dunia

Kuongezeka kwa uwezo wa Wahouthi katika eneo la Bab el-Mandeb kunaweza kuwa na athari zaidi ya mipaka ya Yemen. Kuvurugika kwa usafirishaji wa mafuta kupitia njia hiyo kunaweza kuongeza gharama za usafirishaji, kuathiri upatikanaji wa nishati na kuongeza bei za mafuta katika masoko ya kimataifa.

Hali hiyo inaonyesha jinsi migogoro ya kijeshi katika Mashariki ya Kati inavyoweza kuathiri usalama wa nishati na uchumi wa dunia kwa ujumla.

Chanzo: Bloomberg, kupitia Energy Connects, tarehe 11 Septemba 2026.

Imeandaliwa na: Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-