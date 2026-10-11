Al-Wefaq Bahrain Yafichua Kukamatwa kwa Wanazuoni 62 wa Kishia na Tuhuma za Kuwasilisha Taarifa za Raia kwa Mossad

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Sheikh Hussein Al-Daihi, Naibu Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Al-Wefaq ya Kitaifa ya Kiislamu nchini Bahrain, katika mkutano na waandishi wa habari wa kutambulisha ripoti ya “Mawara’a Al-Quyud” (Nyuma ya Vizuizi), kuhusu kukamatwa kwa wanazuoni wa Kishia, ametangaza kuwa wanazuoni 62 wa dini wamekamatwa, huku zaidi ya matukio 820 ya kukamatwa yakiripotiwa tangu kuanza kwa vita hadi katikati ya Septemba 2026.

Al-Daihi alisema kuwa kati ya wanazuoni hao, watu 60 walikamatwa nchini Bahrain na wawili nchini Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE). Alieleza kuwa kukamatwa kwao na kuwekwa kwa vikwazo dhidi ya shughuli za kidini kunapaswa kuangaliwa katika muktadha wa shinikizo dhidi ya jamii ya Kishia nchini Bahrain na matukio yanayohusiana na vita dhidi ya Iran.

Mashtaka dhidi ya wanazuoni wa Kishia

Akizungumzia ripoti hiyo, Al-Daihi alisema baadhi ya waliokamatwa wanakabiliwa na mashtaka yanayohusiana na mawasiliano na makundi ya kigeni, ugaidi na utakatishaji fedha. Hata hivyo, alieleza kuwa baadhi ya nyaraka zinazotumika katika kesi hizo zinahusisha hotuba, khutuba za sala za Ijumaa na sala za jamaa, vitabu na masomo ya dini.

Alisisitiza umuhimu wa kutofautisha kati ya imani na shughuli za kidini kwa upande mmoja, na makosa ya jinai kwa upande mwingine. Aidha, alieleza kuwa mashtaka yanapaswa kuthibitishwa kwa ushahidi unaoaminika na kwa kufuata taratibu halali za kisheria.

Wasiwasi kuhusu haki za watuhumiwa

Naibu Katibu Mkuu huyo pia alitaja masuala yanayohusu kuzuiwa au kuwekewa vikwazo kwa watuhumiwa kupata huduma za mawakili, kutofafanuliwa kwa mashtaka, madai ya kupatikana kwa maelezo chini ya shinikizo na vitisho, pamoja na kuwekewa vikwazo kwa uwezo wao wa kujitetea ipasavyo.

Kutokana na hali hiyo, alitoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu taratibu za kukamatwa, kuhojiwa na kufunguliwa mashtaka kwa viongozi wa dini waliokamatwa.

Tuhuma kuhusu kuhamishwa kwa taarifa za raia kwenda Israel

Katika sehemu nyingine ya mkutano huo, Sheikh Hussein Al-Daihi alidai kuwa taarifa na data za raia wa Bahrain zimehamishiwa kwa utawala wa Israel. Aliliweka suala hilo katika muktadha wa mabadiliko ya kiusalama katika eneo hilo na vita dhidi ya Iran.

Pia alikosoa hatua za kiusalama za mamlaka za Manama na shinikizo linalodaiwa kuelekezwa dhidi ya jamii ya Kishia nchini Bahrain. Alionya kuhusu athari zinazoweza kutokana na ushirikiano wa kiusalama na utawala wa Israel kwa usalama wa raia wa Bahrain.

Wito wa kuondoa vikwazo vya kidini

Al-Daihi alikosoa pia shinikizo dhidi ya taasisi za wakfu za Kishia na vikwazo vinavyodaiwa kuwekwa dhidi ya viongozi wa dini na wanaharakati wa kidini. Alitaka vikwazo hivyo visitishwe, wanazuoni waliokamatwa waachiliwe mara moja, na maelezo yanayodaiwa kupatikana kwa njia ya kulazimishwa yasitambuliwe kama ushahidi halali.

Ripoti ya “Mawara’a Al-Quyud”

Ripoti ya “Mawara’a Al-Quyud” imeandaliwa kwa juhudi za Jumuiya ya Al-Wefaq ya Kitaifa ya Kiislamu nchini Bahrain. Inachunguza maeneo manne muhimu: takwimu za kukamatwa, aina ya mashtaka, mwenendo wa uchunguzi, pamoja na uzingatiaji wa haki za kujitetea na hali za kuwekwa kizuizini kwa waliokamatwa.

Jumuiya ya Al-Wefaq imezitaka taasisi za kimataifa, mashirika ya haki za binadamu na vyombo vya habari kuchunguza ripoti hiyo na madai yaliyotolewa kuhusu hali ya watu waliokamatwa.