Kuandaliwa kwa Kikao Maalumu cha Usomaji wa Qur’ani Tukufu kwa Heshima ya Hazrat Fatima Zahra (SA) katika Haram Tukufu ya Bibi wa Karama

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Idara ya Mahusiano ya Umma na Matangazo ya Haram Tukufu ya Hazrat Fatima Masuma (SA) imetangaza kuandaliwa kwa kikao maalumu cha usomaji wa Qur’ani Tukufu kinachojulikana kama “Kursi Tilawat Fatimiyya”, katika ukumbi wa Imam Khomeini (RA), uliopo ndani ya Haram hiyo tukufu mjini Qom, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Katika kikao hicho cha kiroho, Sayyid Mahdi Madani, msomaji wa kimataifa wa Qur’ani Tukufu, atatoa kisomo cha aya za Kitabu cha Mwenyezi Mungu. Aidha, Mahdi Ebrahimi, msomaji kijana wa Qur’ani, atashiriki katika programu hiyo kwa kutoa kisomo chake.

Uendeshaji wa hafla hiyo utasimamiwa na Mahdi Kalantarzadeh na Muhammad Rasul Mahdavi. Vilevile, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Ali Khalilpour atatoa maelezo na tafsiri ya aya za Qur’ani Tukufu ili kuwasaidia washiriki kuelewa kwa kina zaidi ujumbe na mafundisho yake.

Katika sehemu nyingine ya programu hiyo, kikundi cha kaswida cha Nasl-e Zohur kitawasilisha kaswida maalumu, na kuongeza uzuri wa kiroho katika mkusanyiko huo.

Kwa mujibu wa tangazo hilo, kikao hicho kitafanyika Jumapili, tarehe 11 Oktoba 2026, baada ya Sala ya Isha, katika ukumbi wa Imam Khomeini (RA), ndani ya Haram Tukufu ya Hazrat Fatima Masuma (SA).

Uongozi wa Haram hiyo umewaalika mahujaji, wakazi wa eneo hilo na watu wote wanaopenda kusikiliza na kutafakari ujumbe wa Qur’ani Tukufu kushiriki katika mkusanyiko huo wa kiroho.