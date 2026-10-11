Ubunifu wa Misikiti ya Mashhad katika Kutoa Huduma za Ushauri wa Uchaguzi wa Fani za Masomo na Mwelekeo wa Kazi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – kutoka Mashhad Tukufu, Iran: Kufuatia kutangazwa kwa matokeo ya mtihani wa kitaifa wa kujiunga na vyuo vikuu, uchaguzi wa fani sahihi za masomo umekuwa miongoni mwa changamoto muhimu zinazowakabili mamilioni ya wanafunzi na familia zao. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya misikiti katika mji wa Mashhad imeanzisha huduma maalumu za ushauri kwa kuwaalika wataalamu na washauri wa elimu ili kuwasaidia vijana kufanya maamuzi sahihi kuhusu masomo yao na mustakabali wa kazi.

Mpango huo uliopewa jina la “Mwisho wa Mtihani wa Kujiunga na Chuo Kikuu; Mwanzo wa Safari” ulitekelezwa kupitia meza maalumu za ushauri wa uchaguzi wa fani za masomo na mwelekeo wa taaluma katika misikiti saba iliyochaguliwa mjini Mashhad.

Mpango huo uliandaliwa na Kitengo cha Masuala ya Kijamii cha Kituo cha Kusimamia Masuala ya Misikiti katika Mikoa ya Khorasan, kwa kushirikiana na Shirika la Basij la Wahadhiri wa Vyuo Vikuu na Taasisi za Elimu ya Juu katika Mkoa wa Khorasan Razavi.

Kabla ya kutangazwa kwa matokeo ya mtihani huo, Kituo cha Masuala ya Misikiti ya Khorasan kilitoa tangazo kuhusu huduma hizo, kikieleza kuwa meza maalumu za ushauri wa uchaguzi wa fani zingetolewa katika baadhi ya misikiti iliyochaguliwa, sambamba na kipindi cha uchaguzi wa fani za masomo na Wiki ya Ulinzi Mtakatifu.

Katika mpango huo, wahadhiri wenye uzoefu kutoka vyuo vikuu na washauri waliobobea walikutana na wanafunzi pamoja na watahiniwa wa kujiunga na vyuo vikuu. Kupitia huduma hizo, wataalamu walichunguza hali ya kitaaluma ya kila mwanafunzi, maslahi yake, uwezo wake na malengo yake ili kumsaidia kutambua fani inayofaa zaidi kwa masomo ya chuo kikuu na mustakabali wake wa kikazi.

Huduma zote za ushauri katika mpango huo zilitolewa bila malipo, huku usajili wa awali ukifanyika kwa lengo la kurahisisha mipango na kuratibu muda wa kuwahudumia wanafunzi.

Kwa mujibu wa tangazo hilo, washiriki walipata fursa ya kupata taarifa sahihi kuhusu uchaguzi wa fani, kupanga vipaumbele vyao, kuelewa kwa kina fani mbalimbali za vyuo vikuu, kutambua njia za kuendelea na masomo na kufahamu matarajio ya ajira yanayohusiana na kila fani.

Lengo kuu la mpango huo lilikuwa kuwasaidia vijana kufanya uchaguzi wenye uelewa, unaozingatia hali zao halisi, uwezo wao na malengo yao ya baadaye.

Akizungumzia umuhimu wa mpango huo, Naibu Mkuu wa Masuala ya Kijamii wa Kituo cha Kusimamia Masuala ya Misikiti ya Khorasan Razavi alisema kuwa utoaji wa huduma za ushauri ndani ya misikiti ni mfano wa namna taasisi hizi za kidini na kijamii zinavyoweza kutumia uwezo wake kushiriki katika kutatua changamoto za jamii na kukidhi mahitaji ya sasa ya wakazi wa maeneo husika.

Aliongeza kuwa, pamoja na majukumu yake ya ibada na shughuli za kitamaduni, misikiti inaweza kuchangia kuongeza uelewa wa familia, kuimarisha uhusiano kati ya vyuo vikuu na jamii zinazovizunguka, pamoja na kurahisisha upatikanaji wa huduma maalumu kwa vijana.

Misikiti saba iliyoshiriki katika mpango huo iko katika maeneo ya kaskazini, kusini, mashariki na magharibi mwa Mashhad. Misikiti hiyo ni:

Msikiti Mkuu wa Shahidi Rajai, katika Barabara ya Hurr, karibu na Hurr 8.

Msikiti wa Sahib al-Zaman (aj), katika eneo la Panj-Tan 70.

Msikiti wa Mtume Muhammad (saw), katika eneo la Tus 53, kwenye jengo la makazi la Yas.

Msikiti wa Imam Sadiq (as), karibu na makutano ya Khwaja Rabi 22.

Msikiti wa Intizar al-Mahdi (aj), katika eneo la Sidi, Khulaj 35.

Msikiti wa Az-Zahra (sa), katika Chuo Kikuu cha Ferdowsi.

Msikiti wa Imam Hasan al-Mujtaba (as), katika eneo la Andisheh 64.

Inafaa kuzingatia kuwa Kituo cha Masuala ya Misikiti katika Mikoa ya Khorasan ni miongoni mwa taasisi bunifu nchini Iran zinazojitahidi kupanua nafasi ya misikiti kama taasisi zinazotoa huduma za kijamii. Kupitia mipango mbalimbali katika nyakati na matukio tofauti, kituo hicho kimekuwa kikianzisha shughuli zinazolenga kuimarisha mchango wa misikiti katika kukidhi mahitaji ya jamii.

Mpango huu unaonesha jinsi misikiti inavyoweza kuwa zaidi ya maeneo ya ibada kwa kugeuka kuwa vituo vya elimu, ushauri na huduma zinazowasaidia vijana kupanga maisha yao ya baadaye.