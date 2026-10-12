Araqchi: Wahusika wa uhalifu wa shambulio la shule ya Minab wanapaswa kujibu

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araqchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, kwenye ukurasa wake wa kibinafsi katika moja ya mitandao ya kijamii aliripoti kupokea barua kutoka kwa mmoja wa wanafunzi walionusurika wa shule ya Shajareh Tayyebeh ya Minab.

Araqchi aliandika: Leo kando ya mkutano wa kimataifa wa "Ekosidi; uhalifu wa kimya", nilipokea barua ya Fatemeh-Zahra Sheikh-Abadi, mwanafunzi aliyenusurika wa shule ya Shajareh Tayyebeh ya Minab.

Aliongeza: Katika barua hii anawakumbuka marafiki zake na wanafunzi wenzake — Niyash, Sonaz, Baran na Zeynab; watoto waliouawa katika shambulio la Marekani kwenye shule ya Shajareh Tayyebeh ya Minab.

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu aliendelea: Fatemeh-Zahra aliandika kwamba alinusurika ili kusema kuhusu marafiki zake na kuweka hai kumbukumbu zao. Pia anauliza Umoja wa Mataifa kwa nini haufanyi hatua yoyote dhidi ya maafa haya na kulinda haki za watoto, na anawaomba watu wa Iran wasiruhusu marafiki zake kusahaulika.

Araqchi alisisitiza: Kwa mimi na wenzangu katika Wizara ya Mambo ya Nje, kupokea barua hii ni jukumu linalozidi huruma kwa watoto waliouawa wa Minab; jukumu letu la kweli ni kurekodi ukweli, kufuatilia kisheria na kimataifa uhalifu huu na kuwafanya wahusika na waamuru wa uhalifu huo kujibu.

Mwishoni aliandika: Naona ni wajibu wangu kuwasilisha sauti ya Fatemeh-Zahra na simulizi la watoto wa Minab kwa mashirika ya kimataifa.