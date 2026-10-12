Jibu la Amerika kwa masharti yetu halitoshi; Trump amalazimika kufanya magendo huko Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Meja Jenerali Mohsen Rezaei kwenye ukurasa wake wa kibinafsi aliandika: Amerika imekubaliana na baadhi ya masharti saba ya Iran, lakini tunachukulia jibu la nchi hii kuwa halitoshi.

Alisisitiza: Diplomasia ya Iran imebadilika, na hatutarudi tena kwenye hali ya awali.

Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa pia katika ujumbe mwingine aliandika: Trump, ambaye kwa udanganyifu wa kufuta Iran alianzisha moja ya vita vya kipumbavu zaidi katika historia ya binadamu, akidanganywa na Netanyahu, sasa baada ya kushindwa kwa meli za Amerika kufungua Mlango wa Hormuz ameelekea kwenye magendo. Jeshi la Amerika hadi sasa halijawahi kupatwa na hali kama hii ya dhiki!