Mokhber: Iran kwa hakika itampiga adui zaidi ya mipaka yake

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Mohammad Mokhber, mshauri na msaidizi wa Kiongozi Mkuu, kwa kuchapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii na kwa kukabiliana na vitisho na majigambo ya hivi karibuni ya maafisa wa Marekani, hasa waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo, katika kueleza chuki yao ya kistaarabu dhidi ya taifa la Iran, alisema: Wairani waliwafanya wavamizi wa Mongol kuwa Waislamu na waliwafunga minyororo makamanda wa Dola ya Kirumi kwa aibu.

Akitangaza kwamba wavamizi wapya ambao kwa akili ndogo wanafikiri kushinda taifa hili la kihistoria, wakati huu watazama katika Mlango wa Hormuz, alisema: Iran ya Kiislamu kwa hakika kwa ajili ya kulinda usalama wa kitaifa itampiga adui zaidi ya mipaka yake.