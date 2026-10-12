Mwanachama wa Hamas: Tishio la kuuawa kwa «Khalil al-Hayya» halitaturudisha nyuma kutoka kwenye njia ya upinzani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Bassem Naim, mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, katika kukabiliana na vitisho vya Israel Katz, waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni, dhidi ya Khalil al-Hayya, mkuu wa ofisi ya kisiasa ya harakati hii, alisema: Hamas inachukulia vitisho hivi kwa uzito, lakini inaviona kama sehemu ya propaganda za uchaguzi za mwelekeo wa mrengo wa kulia uliokithiri katika maeneo yaliyokaliwa.

Akitangaza kwamba tishio la kufa shahidi halidhoofishi mapenzi ya vikosi vya upinzani, aliongeza: «Mnatutishia kwa kitu ambacho tunaomba usiku na mchana? Kufa shahidi? Jitihada zenu zitashindwa; tutaendelea na njia yetu hadi ushindi na ukombozi.»

Ikumbukwe kwamba waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni alitishia hadharani kuuawa kwa mkuu wa harakati ya Hamas. «Israel Katz» pamoja na tishio la hadharani kwa «Khalil al-Hayya» alidai: Tuliwaua wanachama wa juu wa Hamas huko Gaza, na wakati huu bila shaka ni zamu ya Khalil al-Hayya kujiunga na Haniyeh na marafiki zake.