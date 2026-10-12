Madai ya Bessent: Washington inafuata kutengwa kamili kwa Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa na Al Jazeera, Scott Bessent, waziri wa fedha wa Marekani, wakati nchi yake iko karibu na uchaguzi wa kati unaokabiliana na changamoto kubwa baada ya vita dhidi ya Iran, katika mahojiano na mtandao wa Fox News alidai kwamba Washington baada ya kampeni ya shinikizo la kiwango cha juu dhidi ya Iran, sasa inafuata mkakati wa «kutengwa kamili» kwa lengo la kukata mawasiliano ya kiuchumi ya Tehran na ulimwengu wa nje.

Bessent alidai kwamba Amerika itaendelea kushinikiza Tehran kwa kunyang'anywa mali za sarafu za kidijitali zinazohusiana na Iran na kuimarisha kizuizi cha baharini. Pia bila kutaja kufungwa kwa Mlango wa Hormuz na bei ya juu ya mafuta kutokana na mgogoro katika mlango huu wa kimkakati, alidai kwamba Iran haina mafuta tena kwenye meli zake na mtiririko wa fedha wa nchi hii umekuwa hasi.

Waziri wa Fedha wa Marekani aliendelea kudai kwamba Iran inarusha ndege zisizo na rubani kila usiku, lakini imepoteza uwezo wake wa ufuatiliaji, na ndege zisizo na rubani za nchi hii zinalenga baadhi ya meli.

Bessent hapo awali pia alisema kwamba Washington inakusudia kunyang'anywa takriban dola bilioni moja za mali za sarafu za kidijitali zinazohusiana na Iran na kwa kuzuia njia za biashara za nchi kavu na baharini, kuendelea kuitenga Tehran zaidi.