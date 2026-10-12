Onyo la Uingereza kwa raia wake: Kaa mbali na viwanja vya ndege vya Saudi Arabia

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa na RT, wizara ya mambo ya nje ya Uingereza kwa kutoa taarifa ilitangaza kwamba raia wa nchi hii wanapaswa kuwa waangalifu kuhusu kusafiri kwenda miji ya Jeddah na Dammam na viwanja vyote vya ndege vya Saudi Arabia isipokuwa uwanja wa ndege wa Muhammad bin Abdulaziz huko Madina.

Wizara hii ilisisitiza kwamba safari kwenda maeneo yaliyotajwa zinafanywa tu ikiwa kuna hitaji la dharura na la msingi. Raia wa Uingereza wanapaswa kuendelea kukaa mbali na uwanja wa ndege wa King Khalid huko Riyadh.

Hapo awali pia nchi nyingine kama Korea Kusini, Ufaransa, Ujerumani na Kanada zilikuwa zimetoa maonyo kama hayo.

Jana pia Financial Times iliripoti kwamba wasimamizi wakuu wa makampuni makubwa ya mafuta duniani ikiwa ni pamoja na ExxonMobil, TotalEnergies, Shell na BP, kutokana na wasiwasi wa usalama na usumbufu wa safari za ndege za Saudi Arabia, walighairi mipango ya kushiriki katika mkutano wa nishati wa Riyadh.

Ikumbukwe kwamba baada ya shambulio la vikosi vya jeshi la Yemen kwenye uwanja wa ndege wa Riyadh, makampuni ya ndege yalilazimika kubadilisha njia za ndege kadhaa na zaidi ya safari elfu moja zilighairiwa.

Ripoti zinaonyesha kwamba mamlaka za Saudi Arabia kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi zilitoa amri ya kufunga viwanja kadhaa vya ndege vya nchi hii.