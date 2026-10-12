Je, jina “Muhammad” halikuwepo kabla ya kuzaliwa kwa Mtume wa Uislamu (s.a.w.w)?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Qadhi Iyadh anazungumzia matumizi ya Waarabu ya jina “Muhammad” katika kipindi cha kabla ya Uislamu, akisema:

Miongoni mwa Waarabu, jina “Muhammad” halikuwa likitumika. Hata hivyo, muda mfupi tu kabla ya kuzaliwa kwa Mtume wa Uislamu (s.a.w.w), baadhi ya watu waliwachagulia watoto wao jina hilo kwa matumaini kwamba mtoto wao angekuwa Mtume aliyeahidiwa.

Kwa mujibu wa Qadhi Iyadh, watu waliokuwa na jina Muhammad katika kipindi cha kabla ya Uislamu walikuwa hawa:

Muhammad bin Uhayiha bin Al-Jallah Al-Awsi.

Muhammad bin Maslamah Al-Ansari.

Muhammad bin Bara'a Al-Bakri.

Muhammad bin Sufyan bin Mushaji'.

Muhammad bin Hamran Al-Ju'fi.

Muhammad bin Khuzai Al-Sulami.

[1] Baadhi ya vyanzo vinataja kuwa idadi ya watu waliokuwa na jina hilo ilifikia hadi 16. [2]

Qadhi Iyadh pia anasema kuwa jina “Ahmad” lilikuwa maalumu kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w.w.), na hakuna mtu aliyekuwa amepewa jina hilo tukufu kabla yake. [3]

Hata hivyo, inaonekana kuwa jina “Muhammad” halikuwepo katika mlolongo wa majina ya mababu wa Mtume (s.a.w.w.), hivyo likawa jina la kipekee katika familia yake.

Katika muktadha huo, imesimuliwa kuwa wakati Abdul-Muttalib alipompa mtoto wa Abdullah jina “Muhammad” kwa mwongozo wa Mwenyezi Mungu, baadhi ya watu wa kabila la Quraysh walimwambia:

“Kwa nini umemchagulia jina hilo, ilhali hakuna hata mmoja wa baba zake na mababu zake aliyekuwa na jina kama hilo?”

Abdul-Muttalib akawajibu:

“Nimemchagulia jina hili ili Mwenyezi Mungu amsifu mbinguni na watu wamsifu duniani.” [4]

Kwa mujibu wa riwaya iliyopokewa kutoka kwa Imam Muhammad Al-Baqir (a.s.), jina “Ahmad” lilichaguliwa na Amina, mama wa Mtume (s.a.w.w.), kabla ya kuzaliwa kwake.

Kwa mujibu wa riwaya hiyo, Amina aliona ndoto wakati wa ujauzito wake, ambapo alielekezwa kumpa mtoto wa Abdullah jina hilo. [5]

Marejeo

[1] Al-Maqrizi, Ahmad bin Ali, Imta' Al-Asma', tahakiki ya Muhammad Abdulhamid Al-Numaisi, Juzuu ya 2, uk. 140–141, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, chapa ya kwanza, 1420 Hijria.

[2] Nuruddin Al-Halabi, Ali bin Ibrahim, Al-Sirah Al-Halabiyyah, Juzuu ya 1, uk. 120, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, chapa ya pili, 1427 Hijria.

[3] Imta' Al-Asma', Juzuu ya 2, uk. 140–141.

[4] Al-Sirah Al-Halabiyyah, Juzuu ya 1, uk. 115, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, chapa ya pili, 1427 Hijria.

[5] Chanzo hicho hicho, Al-Sirah Al-Halabiyyah.