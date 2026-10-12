Hizbullah ya Iraq yaunga mkono operesheni za Yemen dhidi ya Saudi Arabia: “Pigeni pembe ya Shetani, ushindi umekaribia.”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kundi la muqawama la Kata'ib Hizbullah nchini Iraq, katika taarifa yake, limepongeza operesheni za jeshi la Yemen dhidi ya Saudi Arabia, likizitaja kuwa ni sehemu ya juhudi za kutetea “heshima na haki zilizoporwa” za wananchi wa Yemen.

Hizbullah ya Iraq, huku ikilaani mzingiro unaowekwa na Saudi Arabia dhidi ya Yemen, imemwandikia Mohammed bin Salman, Mwanamfalme wa Saudi Arabia, ikisema:

“Tunamtaka Mohammed bin Salman na mabwana zake wakubali kushindwa na kuondoa mzingiro wa kikatili dhidi ya wananchi wa Yemen. Tunasisitiza kwamba wananchi wa Iraq na muqawama wa Kiislamu nchini humo wanasimama pamoja nao na kuunga mkono azma yao ya haki.”

Kundi hilo la muqawama limesisitiza kuwa baadhi ya misimamo na kauli zinazotolewa nchini Iraq kuunga mkono Saudi Arabia ni “sauti zisizowiana” ambazo haziwakilishi msimamo wa wananchi wa Iraq, bali zinaonyesha maoni binafsi ya watu wanaozitoa.

Hizbullah ya Iraq imesisitiza:

“Taifa letu lenye heshima, likiwa na makundi na sehemu zake zote mbalimbali, litaendelea kuunga mkono na kusaidia malengo yote ya haki ya Umma wa Kiislamu.”

Mwisho wa taarifa hiyo, kundi hilo limesema:

“Sisi katika Vikosi vya Kata'ib Hizbullah tunawaomba ndugu zetu wapiganaji wa jihadi nchini Yemen waendelee kutoa mapigo makali dhidi ya ‘pembe ya Shetani’ na maadui wa ubinadamu, ili ushindi uweze kupatikana.”