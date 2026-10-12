Viwango Viwili vya Haki za Binadamu vya Magharibi: Kimya kuhusu Yemen, Huzuni kwa Saudi Arabia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mnamo Machi 2015, muungano ulioongozwa na Saudi Arabia ulianzisha vita vya uharibifu dhidi ya Yemen. Vita hivyo viliambatana na mashambulizi ya angani, uharibifu wa miundombinu ya kiraia, vikwazo vya kuingiza chakula na dawa, pamoja na kufungwa kwa Uwanja wa Ndege wa Sana'a. Ripoti za Umoja wa Mataifa na taasisi za haki za binadamu zimekuwa zikieleza mara kwa mara kuhusu vifo vya raia na ukubwa wa mgogoro wa kibinadamu nchini humo.

Makadirio ya Shirika la Maendeleo la Umoja wa Mataifa (UNDP) yanaonyesha kuwa kufikia mwishoni mwa mwaka 2021, idadi ya watu waliokufa moja kwa moja na kwa njia zisizo za moja kwa moja kutokana na vita vya Yemen ilifikia takribani 377,000. Takwimu hizo zinajumuisha vifo vilivyosababishwa na njaa, magonjwa na utapiamlo. Katika kipindi hicho hicho, Marekani iliendelea kuuza silaha na kutoa msaada wa kijeshi kwa Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE). Shirika la Human Rights Watch pia limeandika matukio mengi ya mashambulizi ya muungano huo yaliyotumia silaha zilizotengenezwa Marekani.

Orodha ya matukio yenye utata yanayohusishwa na Riyadh haiishii katika vita vya Yemen. Inajumuisha mashambulizi ya angani na mzingiro ulioathiri maisha ya mamilioni ya Wayemen, pamoja na mauaji ya Jamal Khashoggi, mwandishi wa habari mkosoaji wa serikali ya Saudi Arabia, ndani ya ubalozi mdogo wa nchi hiyo jijini Istanbul.

Ripoti ya kijasusi ya Marekani iliyotolewa kutoka kwenye siri rasmi mwaka 2021 ilieleza kuwa Mohammed bin Salman, Mwanamfalme wa Saudi Arabia, aliidhinisha operesheni ya kumkamata na kumuua Khashoggi. Hata hivyo, tathmini hiyo haikupelekea hatua za kisheria zinazolingana na uzito wa tuhuma hizo dhidi ya viongozi wa ngazi za juu nchini Saudi Arabia.

Sasa swali kwa vyombo vya habari vya Magharibi na serikali zinazoiunga mkono Riyadh liko wazi: Kwa nini usalama wa Saudi Arabia unaripotiwa kwa umakini mkubwa kiasi hiki, ilhali miaka mingi ya mashambulizi ya mabomu dhidi ya Yemen, uharibifu wa miundombinu ya kiraia na kunyimwa kwa wananchi wa nchi hiyo mahitaji muhimu ya maisha havipewi nafasi ya msingi katika habari?

Jambo la msingi ni kwamba haki za binadamu haziwezi kupewa uzito mkubwa inapohusu washirika wa Magharibi na kupuuzwa inapohusu waathiriwa wa vita nchini Yemen.

Mashambulizi dhidi ya miundombinu ya Saudi Arabia yanapokuwa habari kuu, huku mateso ya wananchi wa Yemen baada ya miaka mingi ya vita na mzingiro yakibaki pembeni, ni lazima kuhoji vigezo vinavyotumika kuchagua habari na vipaumbele vya kisiasa vinavyoathiri maamuzi hayo.

Je, maisha ya Wayemen yana thamani ndogo katika habari? Je, mtoto anayefariki kutokana na mashambulizi ya mabomu, njaa au kunyimwa matibabu anastahili kupewa umakini mdogo kwa sababu tu anaishi katika nchi ambayo si mshirika wa Magharibi?

Viwango viwili vinaanzia hapo: pale ambapo waathiriwa wanaonekana au kusahaulika kulingana na uhusiano wa kisiasa.

Magharibi haiwezi, kwa upande mmoja, kuzungumzia usalama na haki za binadamu na, kwa upande mwingine, kukaa kimya kuhusu matokeo ya vita ambavyo washirika wake wamehusika kuendesha, au kuridhika na hatua zisizo na gharama kubwa za kisiasa bila kuhakikisha uwajibikaji.

Msaada wa kijeshi kwa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia, pamoja na kutokuwepo kwa uwajibikaji unaolingana na madai katika kesi kama mauaji ya Khashoggi, vinaibua maswali mazito kuhusu vipaumbele halisi vya sera hizo.

Maombolezo ya waathiriwa hayapaswi kuwa ya kuchagua, na haki haipaswi kutegemea uhusiano wa kisiasa na Riyadh. Hata hivyo, dunia ya leo inaonekana kuendeshwa kwa namna ambayo mateso ya wananchi wa Yemen yanakuwa mhanga wa kusahaulika na vyombo vya habari pamoja na maamuzi ya kisiasa yanayotanguliza maslahi binafsi.