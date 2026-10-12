Dkt. Ali Taqavi Atembelea Vituo vya Elimu ya Dini na Ufundi Stadi Mjini Moshi, Asisitiza Maadili na Malezi ya Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Hujjatul Islam wal-Muslimin Dkt. Ali Taqavi, Rais wa Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Tanzania, amefanya ziara ya kida‘wa mjini Moshi, mkoani Kilimanjaro, kwa lengo la kutembelea vituo vya elimu ya dini, kufuatilia shughuli zake na kuimarisha mahusiano ya kielimu, kidini na kiutamaduni.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Idara ya Uhusiano wa Umma ya Ofisi ya Jamiat Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Tanzania, katika ziara hiyo Dkt. Taqavi alitembelea Hauzatul-Aqillah, chuo cha wasichana kinachotoa elimu ya dini; Hauzat Sayyid al-Shuhada, kituo cha elimu ya dini kwa vijana; pamoja na Markazul-Mustafa, kituo kinachojishughulisha na utoaji wa elimu ya dini na mafunzo ya ufundi stadi.

Ziara hiyo ilimpa fursa ya kujionea kwa karibu shughuli mbalimbali za kielimu, kidini, kimalezi na kiutamaduni zinazotekelezwa katika vituo hivyo, pamoja na kutambua mchango wake katika kuendeleza elimu ya Kiislamu, kukuza maarifa na kuwajenga wanafunzi katika misingi ya maadili mema.

Dkt. Taqavi Asisitiza Umuhimu wa Kauli Njema na Maadili ya Kiislamu

Katika mazungumzo yake na wanafunzi pamoja na waumini wa vituo hivyo, Dkt. Taqavi alitoa nasaha za kidini na kimalezi, akisisitiza umuhimu wa mwenendo mwema, kuheshimiana na kujenga mahusiano yenye msingi wa upendo na mshikamano katika jamii.

Alieleza kuwa mafundisho ya Uislamu yanampa mwanadamu wajibu wa kuzingatia maadili katika kauli na matendo yake, huku akisisitiza kuwa kusema maneno mazuri na kuwatendea wengine kwa wema ni miongoni mwa misingi muhimu ya malezi ya Kiislamu.

Katika muktadha huo, alikumbusha mafundisho ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.) yanayosema:

«الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ»

“Neno jema ni sadaka.”

Alisisitiza kuwa kauli njema ina nafasi muhimu katika kuimarisha upendo, kuheshimiana, umoja na amani, huku ikichangia kujenga jamii yenye mshikamano na maadili bora.

Sheikh Miraj Salim Aeleza Shughuli za Kielimu na Kidini

Katika ziara hiyo, Sheikh Miraj Salim, aliyekuwa mwenyeji wa Dkt. Taqavi, alitoa maelezo kuhusu shughuli na programu mbalimbali zinazotekelezwa katika vituo hivyo, zikiwemo programu za elimu ya dini, malezi ya Kiislamu, shughuli za kiutamaduni na huduma za kijamii.

Maelezo hayo yalitoa fursa ya kufahamu juhudi zinazofanywa na vituo hivyo katika kueneza maarifa ya Kiislamu, kuimarisha malezi ya wanafunzi na kuchangia maendeleo ya kielimu na kijamii.

Kuimarisha Ushirikiano na Ufuatiliaji wa Madarasa ya Dini

Katika ziara hiyo, Dkt. Taqavi aliambatana na Sayyid Arif Naqavi, msimamizi anayehusika na ufuatiliaji wa shughuli na maendeleo ya madarasa ya dini yanayohusiana na Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Tanzania.

Ushiriki wa Sayyid Arif Naqavi katika ziara hiyo ulitoa fursa ya kufuatilia kwa karibu hali ya shughuli za kielimu na kidini katika vituo vilivyotembelewa, pamoja na kuimarisha mawasiliano na ushirikiano kati ya wasimamizi wa vituo hivyo na Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa nchini Tanzania.

Kuendeleza Elimu na Mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s)

Ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha mahusiano na ushirikiano kati ya Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Tanzania na taasisi mbalimbali zinazojishughulisha na utoaji wa elimu ya dini, malezi na huduma za kijamii.

Aidha, ziara hiyo inalenga kuunga mkono juhudi za wanazuoni, wahubiri, walimu na wasimamizi wa vituo vya elimu ya Kiislamu katika kueneza mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s.), kukuza maadili mema, kuimarisha malezi ya kizazi kipya na kuinua kiwango cha maarifa ya dini katika jamii.

Ziara hiyo pia imeonesha umuhimu wa kuendeleza mawasiliano ya karibu kati ya taasisi za elimu ya dini na viongozi wa kielimu, ili kuchangia maendeleo endelevu ya shughuli za kidini, kielimu na kiutamaduni nchini Tanzania.