Mwanaharakati wa Kiutamaduni wa Kishia Afghanistan: Taliban Wanawakandamiza Washia kwa Njia za Ujanja na Polepole

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Mwanaharakati mmoja wa Kiutamaduni wa Kishia nchini Afghanistan ameeleza wasiwasi wake kuhusu hali ya jamii ya Kishia nchini humo, akidai kuwa Taliban wanafuata mpango wa muda mrefu wa kuwatenga Washia katika maisha ya umma kupitia vikwazo vya hatua kwa hatua, kufungwa kwa vituo vya kidini na kiutamaduni na kukandamizwa kwa sauti za wakosoaji.

Mwanaharakati huyo, ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu za kiusalama, ameyasema hayo katika mahojiano na mwandishi wa habari wa ABNA, akieleza kuwa hatua mbalimbali zinazochukuliwa dhidi ya jamii ya Kishia zinapaswa kuchunguzwa kwa kuzingatia muktadha wake mpana, badala ya kuzitazama kama matukio yanayojitegemea.

Akifafanua mtazamo wake kuhusu sera za Taliban dhidi ya Washia, alisema: “Taliban wanawakata Washia vichwa kwa pamba.” Msemo huo unatumika kuelezea kile anachodai kuwa ni mbinu za taratibu na za kificho zinazolenga kudhoofisha nafasi ya Washia katika jamii ya Afghanistan.

Kufungwa kwa Vituo vya Kishia na Kupungua kwa Nafasi ya Shughuli za Kijamii

Kwa mujibu wa mwanaharakati huyo, kufungwa kwa baadhi ya vituo muhimu vya Kishia ni sehemu ya mfululizo wa hatua zinazopunguza uwezo wa jamii hiyo kushiriki katika shughuli za kidini, kiutamaduni na kijamii.

Alieleza kuwa, ili kuelewa kwa usahihi sera za Taliban, ni muhimu kuunganisha matukio mbalimbali, yakiwemo vikwazo dhidi ya vituo vya Kishia, kupungua kwa nafasi za shughuli za kijamii na kiutamaduni, pamoja na hatua zinazochukuliwa dhidi ya watu wanaokosoa utendaji wa kundi hilo.

Kwa mtazamo wake, matukio hayo kwa pamoja yanaashiria mwenendo unaoweza kuisukuma jamii ya Kishia pembezoni mwa maisha ya umma nchini Afghanistan.

Kukamatwa kwa Viongozi na Wanaharakati wa Kishia

Mwanaharakati huyo pia alieleza kuwa shinikizo dhidi ya Washia halihusu tu kufungwa au kuwekewa vikwazo kwa vituo vya kidini na kiutamaduni, bali pia linajumuisha kukamatwa na kufungwa kwa baadhi ya wanaharakati na viongozi wa Kishia wanaokosoa utendaji wa Taliban.

Alidai kuwa baadhi ya watu waliokamatwa walikuwa wamewahi hata kushirikiana na kundi hilo, jambo ambalo, kwa mujibu wake, limeongeza hofu na kupunguza nafasi ya kutoa maoni ya kukosoa na kushiriki katika shughuli za kiraia.

Alitaja matukio hayo kuwa ni dalili za kuongezeka kwa shinikizo dhidi ya uwezo wa jamii ya Kishia kujipanga na kuendeleza shughuli zake za kijamii na kiutamaduni.

Mjadala Kuhusu Ukabila, Dini na Ushiriki katika Uongozi

Akizungumzia muundo wa mamlaka chini ya Taliban, mwanaharakati huyo alikosoa kile alichokitaja kuwa ni mtazamo wa kikabila na kidini unaotawala ndani ya kundi hilo.

Kwa maelezo yake, mtazamo huo unahusishwa na dhana ya Pashtunwali, inayohusiana na mila na desturi za Wapashtun, pamoja na tafsiri kali ya Uislamu wa Kisunni. Alidai kuwa hali hiyo inazuia ushiriki wa kweli wa Washia katika mamlaka na michakato ya kufanya maamuzi nchini Afghanistan.

Aliongeza kuwa, kwa mtazamo wake, Washia wanatarajiwa kuridhika na nafasi finyu katika jamii bila kushiriki kikamilifu katika uongozi, maamuzi ya kisiasa, mfumo wa elimu na mchakato wa maendeleo ya nchi.

Mwanaharakati huyo alisisitiza kuwa hali hiyo haiwezi kuelezwa kama matokeo ya maamuzi ya muda mfupi ya baadhi ya viongozi wa Taliban pekee, bali alidai kuwa ni mwenendo uliokuwepo tangu kundi hilo liliporejea madarakani na ambao, kwa maoni yake, haujaonesha mabadiliko ya msingi katika kipindi cha takribani miaka mitano iliyopita.

Alipoulizwa kama kuwatenga Washia hatua kwa hatua kunaweza kuchukuliwa kuwa sera pana ya utawala wa Taliban, alijibu kuwa, kwa mtazamo wake, mwenendo huo unaonekana kuwa sera iliyokita mizizi.

Kauli za Umoja na Mshikamano Zatofautiana na Vitendo Vinavyodaiwa

Akizungumzia kauli za baadhi ya viongozi wa Taliban kuhusu umoja na mshikamano kati ya makabila na madhehebu nchini Afghanistan, mwanaharakati huyo alisema kuwa kauli hizo hazijazuia kile anachokitaja kuwa ni vikwazo dhidi ya jamii ya Kishia.

Kwa mujibu wake, pale Wizara ya Sheria ya Taliban inapochukua hatua za kufunga au kuweka vikwazo kwa kituo cha Kishia, viongozi wengine wa kundi hilo hawajaonesha juhudi za kutosha za kuzuia hatua hizo.

Alitafsiri hali hiyo kama mgawanyo wa majukumu unaofanana na dhana ya “polisi mwema na polisi mbaya”, ambapo baadhi ya viongozi hutoa kauli za kutuliza hali na kuahidi umoja, huku wengine wakichukua hatua kali zaidi dhidi ya shughuli za jamii ya Kishia.

Katika muktadha huo, alimtaja Mawlawi Abdul Hakim Sharaei, Waziri wa Sheria wa Taliban, kama mmoja wa viongozi anaowahusisha na msimamo mkali kuhusu vikwazo vinavyodaiwa kuwekwa dhidi ya shughuli za jamii hiyo.

Kwa maoni yake, kauli za viongozi kuhusu umoja na mshikamano hazitoshi kutathmini hali halisi ya Washia nchini Afghanistan. Badala yake, alisema, ni muhimu kuchunguza pia maamuzi na vitendo vya taasisi za utawala.

Wito wa Kuchunguza Hali ya Mashia kwa Kuangalia Vitendo

Mwanaharakati huyo alihitimisha kwa kusisitiza umuhimu wa kutathmini hali ya jamii ya Kishia nchini Afghanistan kwa kuzingatia matukio mbalimbali kwa pamoja, yakiwemo kufungwa kwa vituo vya kidini, kuwekewa vikwazo kwa shughuli za kijamii na kiutamaduni, pamoja na kukamatwa kwa watu wanaokosoa utendaji wa Taliban.

Kwa mujibu wa maelezo yake, hatua hizo zinaibua maswali kuhusu nafasi ya Washia katika maisha ya umma, uhuru wao wa kuendeleza shughuli za kidini na kiutamaduni, na uwezekano wao wa kushiriki katika michakato ya kijamii na kisiasa nchini Afghanistan.

Hata hivyo, madai hayo ni maelezo ya mwanaharakati huyo katika mahojiano na ABNA, na yanapaswa kutofautishwa na taarifa zilizothibitishwa kwa kujitegemea.