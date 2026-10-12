Dkt. Ali Taqavi Ahimiza Wanafunzi wa Khatamul-Anbiyaa Kujifunza Qur’ani na Maarifa ya Ahlul-Bayt (a.s) +Picha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Hujjatul Islam wal-Muslimin Dkt. Ali Taqavi, Rais wa Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Tanzania, ametembelea Shule ya Dini ya Khatamul-Anbiyaa iliyopo jijini Arusha, katika mwendelezo wa ziara yake ya kida‘wa na ukaguzi wa vituo mbalimbali vya kidini na kielimu katika mikoa ya Arusha na Kilimanjaro, kaskazini mwa Tanzania.

Katika ziara hiyo, Dkt. Taqavi alipata fursa ya kujionea shughuli mbalimbali za kielimu, kitamaduni na kidini zinazofanyika katika kituo hicho. Pia alikutana na wanafunzi na kutoa nasaha kuhusu umuhimu wa kujifunza Qur’ani Tukufu, hususan kuhifadhi, kuisoma kwa usahihi na kwa sauti nzuri, kutafakari maana na ujumbe wake, pamoja na kuyatekeleza mafundisho yake katika maisha ya kila siku.

Aidha, alisisitiza umuhimu wa kujifunza kwa kina elimu na mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s.), kuyazingatia katika maisha na kujitayarisha kuyasambaza katika jamii. Akirejelea Hadithi ya Thaqalayn, alieleza uhusiano wa karibu uliopo kati ya Qur’ani Tukufu na Ahlul-Bayt (a.s.), akibainisha kuwa mafundisho yao yana msingi katika Qur’ani na elimu aliyoifundisha Mtume Muhammad (s.a.w.w.).

Dkt. Taqavi pia alisisitiza kuwa elimu za Ahlul-Bayt (a.s.) ni urithi muhimu katika nyanja za maarifa, maadili na malezi, ambao jamii inapaswa kuufahamu na kunufaika nao.

Ziara hiyo inalenga kuimarisha uhusiano na vituo pamoja na taasisi za kidini na kielimu, kufuatilia shughuli zao za kitaaluma na kitamaduni, kuwahamasisha wanafunzi kushikamana na Qur’ani Tukufu na mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s.), na kuchangia kueneza utamaduni halisi wa Kiislamu katika jamii ya Tanzania.