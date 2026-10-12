Bunge la Yemen Lashutumu Saudi Arabia kwa Kuendeleza Mvutano wa Kijeshi na Kiuchumi na Kukwamisha Mchakato wa Amani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Bunge la Yemen limetangaza kuwa utawala wa Saudi Arabia umeendelea kuongeza mvutano wa kijeshi na kiuchumi dhidi ya Yemen, huku ukijiondoa katika utekelezaji wa ahadi na makubaliano yake kuhusu ramani ya utekelezaji wa mchakato wa amani.

Katika taarifa yake, Bunge hilo limeeleza kuwa Yemen imeendelea kushikilia njia ya amani kwa muda mrefu, ikionyesha nia ya dhati na kuunga mkono juhudi zote za kweli zinazolenga kufikia amani nchini humo.

Aidha, Bunge la Yemen limeishutumu Saudi Arabia kwa kujaribu kukwepa matakwa ya amani ya haki na yenye heshima, pamoja na kuendelea kuingilia waziwazi masuala ya ndani ya Yemen.

Katika hatua nyingine, Bunge hilo limeeleza kutoridhishwa na kile lilichokiita mkanganyiko na matumizi ya viwango viwili katika misimamo ya Umoja wa Mataifa na Mjumbe Maalumu wa Umoja huo kuhusu Yemen.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Bunge la Yemen limekosoa ukimya wa jumuiya ya kimataifa kuhusu kile lilichokitaja kuwa ni uhalifu unaoambatana na mashambulizi na mzingiro unaoendelea dhidi ya Yemen, huku majukwaa ya kimataifa yakitumika kulaani kile ambacho Bunge hilo limekiita haki halali ya kujilinda.