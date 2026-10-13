Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Meja Jenerali Ahmad Vahidi, Kamanda Mkuu wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, baada ya kuchapisha picha hii katika akaunti yake katika mojawapo ya mitandao ya kijamii aliandika: Hakuna mamlaka yoyote ya nje ya eneo ina haki ya kutishia, kuwepo kwa nia ya utawala au kuingilia katika Mlango wa Hormuz na Ghuba ya Uajemi.
Meja Jenerali Vahidi: Hakuna mamlaka yoyote ya nje ya eneo ina haki ya kuingilia katika Mlango wa Hormuz
13 Oktoba 2026 - 11:47
Msimbo wa Habari: 1877490
Source: ABNA
Meja Jenerali Vahidi, Kamanda Mkuu wa Walinzi wa Mapinduzi, aliandika katika akaunti yake: «Hakuna mamlaka yoyote ya nje ya eneo ina haki ya kutishia, kuwepo kwa nia ya utawala au kuingilia katika Mlango wa Hormuz na Ghuba ya Uajemi.»
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