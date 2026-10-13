Meja Jenerali Safavi: Usimamizi wa Mlango wa Hormuz ni wajibu wa kimkakati wa vikosi vya jeshi la Iran

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Meja Jenerali «Seyed Yahya Safavi», msaidizi na mshauri mkuu wa Kamanda Mkuu wa Vikosi, katika mkutano wa kisayansi na kitaalamu wa «Mahitaji ya Kijiografia Yanayoathiri Mkakati wa Ulinzi wa Mlango wa Hormuz», akielezea mwelekeo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alisema: Mlango wa Hormuz ni sehemu isiyotenganishwa ya maji yetu ya eneo; mamlaka na usimamizi wetu juu ya eneo hili si madai ya kisiasa, bali ni haki isiyopingika ya kisheria na kijiografia.

Meja Jenerali Safavi aliongeza: Iran haitafuti kuleta mvutano; lakini katika kutekeleza haki yake ya mamlaka pia ina nguvu. Wakati njia hii ya maji inakuwa chombo cha upitishaji wa vifaa vya kijeshi ambavyo vinalenga moja kwa moja usalama wa kitaifa wa Iran, usimamizi na uwekaji mipaka wa safari si haki tu, bali ni wajibu wa kimkakati wa vikosi vyetu vya jeshi.

Mlango wa Hormuz; mshipa wa kimataifa usio na mbadala

Alikataa dhana ya kupungua kwa umuhimu wa Mlango wa Hormuz kutokana na ujenzi wa mabomba au njia mbadala na akasema: Mlango wa Hormuz katika mtandao wa kimataifa wa nishati ni kizuizi cha kimkakati, na licha ya jitihada zote za kuunda njia sambamba, utegemezi wa dunia kwa njia hii ni utegemezi wa kimuundo.

Mshauri mkuu wa Kamanda Mkuu wa Vikosi aliendelea: Umuhimu wa mlango huu katika soko la leo la dunia lenye mabadiliko mengi ni mkubwa zaidi kuliko hapo awali; kwa sababu zaidi ya asilimia 20 ya mtiririko wa mafuta na nishati ya dunia bado unazunguka kwenye kizuizi hiki.

Meja Jenerali Safavi, akitofautisha kati ya «kufunga mlango» na «kusimamia mlango», alikumbusha: Mkakati wetu mkuu ni usimamizi wa busara wa Mlango wa Hormuz dhidi ya kizuizi cha bahari cha Wamarekani dhidi ya nchi yetu na watu wetu wapendwa.