Nikzad awaonya nchi za eneo; kuandamana na Marekani hakuleti usalama

Ali Nikzad, Naibu Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, katika mahojiano, akisisitiza kwamba nchi za eneo zinapaswa kukabiliana na uingiliaji wa wageni katika eneo, alisema: sisi bila shaka tunataka ustawi, utulivu na maendeleo ya nchi za eneo.

Aliongeza: kabla ya vita, nchi za eneo ziliambiwa kwamba ikiwa ardhi, anga au bahari ya nchi hizi zitatumika kushambulia Iran yenye nguvu, zitapata jibu la kuvunja meno.

Naibu Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, akikosoa kuwekwa kwa vifaa na mamlaka za baadhi ya nchi za eneo kwa Marekani na wageni wengine, alisisitiza: ardhi na mamlaka ambazo nchi hizi ziliweka kwa kiburi, Marekani na nchi nyingine, hazikuwaletea heshima, hazikuunda maendeleo, wala hazikuwapa nguvu.

Nikzad, akiwaalika nchi za eneo na majirani kuimarisha uhusiano na ushirikiano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alisema: nchi hizi zielekee Iran, kwa sababu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inawatakia wema na mema.

Aliendelea: nchi za eneo zinapaswa, kabla ya kuwa na deni zaidi katika historia mbele ya taifa la Iran na mataifa yao wenyewe, kupitia upya mwelekeo wao wa kuandamana na wageni. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inasisitiza haki yake na uadilifu wa ardhi yake na wakati huo huo, inataka majirani zake waishi katika usalama, ustawi na utulivu.

Naibu Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, akisisitiza kwamba Iran haijawahi kuwa mwanzilishi wa vita, alisema: sisi hatujawahi kuanza vita na hatujashambulia nchi yoyote, lakini hatukubali kwamba nchi za eneo ziseme hazina chaguo, wakati zimeweka ardhi yao kwa kambi za Marekani.

Nikzad, akirejelea shambulio la adui dhidi ya shule ya Minab, alisema: hatukubali kwamba kwa aibu kamili, waondoke kutoka kambi zilizo katika nchi hizi na kulenga shule ya Minab, ambayo hakuna mtu isipokuwa wanafunzi, sio mara moja, bali mara mbili. Hatukubali jambo hili na tukio kama hili litabaki katika historia ya Iran, na hatutasahau nchi gani ziliandamana na maadui wa Iran.