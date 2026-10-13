Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, gazeti la «New York Times» liliripoti kwamba Saudi Arabia inakabiliana na chaguo chache katika vita vyake na Wayemeni. Mohammed bin Salman, mrithi wa ufalme wa nchi hii, baada ya operesheni nzito zilizofanywa dhidi ya Saudi Arabia katika zaidi ya muongo mmoja uliopita, anakabiliana na shinikizo linaloongezeka la kufikia suluhisho kuhusu vita dhidi ya na kusimamisha mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Wayemeni.

Wachanganuzi wanaamini kwamba Wayemeni wamepata nguvu zaidi tangu vita vya uharibifu vilivyotangulia vilivyoanzishwa na Saudi Arabia dhidi ya nchi hii. Walifanya mashambulizi matatu mazito dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh katika siku za hivi karibuni, ambayo yalisababisha wengi kuuawa na kujeruhiwa. Vikosi vya jeshi la Yemen vimelenga ndoto za kujitakia za Bin Salman za kubadilisha Saudi Arabia kuwa kituo cha kimataifa cha kazi na utalii.

Kwa mujibu wa ripoti hii, mzozo wa kijeshi na vikosi vya Yemen hautasababisha kushindwa kwao, na suluhisho la kisiasa pia halitafanya kazi kwa sababu dari ya madai ya Yemen imeongezeka. Wao baada ya migogoro ya mara kwa mara na maadui wenye nguvu zaidi, wamepata nguvu zaidi. Katika vita vya Amerika dhidi ya Yemen na katika mwezi wake wa kwanza, angalau dola bilioni moja za silaha zilitumika.

Gregory Gause, mchanganuzi wa masuala ya Saudi Arabia katika taasisi ya utafiti ya Washington, alisisitiza kwamba Wasaudi ili kumaliza hali hii wanapaswa kutafuta kumaliza vita vya Amerika dhidi ya Iran.

Alisema: Jambo muhimu ni kwamba Wasaudi wamepata mapigo mazito kutoka kwa Wayemeni katika sekta ya miundombinu wakati Wayemeni hawapotei mengi. Hali hii inamzuia yeyote anayetaka kuwekeza katika Saudi Arabia.