Janga katika «Janut» ya Israeli; kutoka kuvunjika kwa mifupa hadi maambukizi ya fangasi

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuliwa kutoka Al-Mayadeen, ofisi ya habari ya habari za wafungwa wa Kipalestina ilitangaza kwamba wafungwa wa Gaza katika gereza la Janut la utawala wa Israeli wamezuiwa kupata huduma za matibabu na utawala huu una jukumu kamili la kuzorota kwa hali yao ya kimwili.

Kwa mujibu wa ripoti hii, wafungwa walioko katika gereza hili wanakabiliwa na kuvunjika kwa mifupa na mapigo ya kichwa, na baadhi yao hawapati hata vidonge vya kupunguza maumivu.

Ofisi iliyotajwa ilisisitiza kwamba maumivu ya wafungwa wa Kipalestina katika gereza la Janut ni kiasi kwamba hawawezi kulala usiku. Pia ukosefu wa vifaa vya kusafisha na usafi umesababisha kuenea kwa maambukizi ya fangasi katika gereza hili.

Mmoja wa wafungwa wa Kipalestina pia kutokana na ugonjwa wa thalassemia na shinikizo la damu na ukosefu wa matibabu muhimu amepoteza kilo 50 za uzito wake.

Hapo awali pia gazeti la Kizayuni «Haaretz» katika ripoti ya uchunguzi, likirejelea ushuhuda wa wafungwa watano wa Kipalestina waliotolewa katika kipindi cha miezi 18 iliyopita, lilifichua utesaji, kufa kwa njaa, kupigwa na kunyimwa huduma za matibabu katika magereza na vituo vya kukamatwa vya utawala wa Israeli.

Kwa mujibu wa ripoti hii, wafungwa wa Kipalestina waliripoti kuhusu unyanyasaji na hali zisizo za kibinadamu za kukamatwa katika magereza ya Megiddo, Nafha, Ktziot, Ofer na Damon na pia kituo kimoja cha kukamatwa cha kijeshi huko Huwara.

Wafungwa hawa walitangaza kwamba walipoteza kati ya asilimia 15 na 50 ya uzito wa miili yao. Pia walizungumza kuhusu utekelezaji wa adhabu za pamoja, udhalilishaji wa mara kwa mara, kuenea kwa ugonjwa wa kipele na ucheleweshaji wa kutoa huduma za matibabu.