Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa katika Baraza la Usalama: uvamizi wa Israeli dhidi ya Syria usimamishwe

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuliwa kutoka Al-Manar, naibu mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Syria katika hotuba yake katika mkutano wa Baraza la Usalama alisisitiza kwamba uvamizi wa utawala wa Israeli dhidi ya nchi hii, hasa katika kusini mwake, unapaswa kusimamishwa.

Alirejelea ombi la Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa la kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwaka 1974 na kulinda mamlaka ya Syria na uadilifu wa ardhi yake.

Mwakilishi huyu wa Umoja wa Mataifa, akirejelea hali ya Syria, hasa mkoa wa Suwaida, alitaka kufanyika kwa mazungumzo ya ndani ili kuvuka changamoto zinazokuja.

Ibrahim al-Alabi, mwakilishi wa Syria katika Umoja wa Mataifa, pia alisema kwamba haipaswi kuruhusiwa athari za vita na uvamizi wa Israeli kuharibu mafanikio ya nchi hii.