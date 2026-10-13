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Mwakilishi wa NATO: jeshi la Ulaya halina nguvu za kutosha

13 Oktoba 2026 - 11:52
Msimbo wa Habari: 1877498
Source: ABNA
Mwakilishi wa NATO: jeshi la Ulaya halina nguvu za kutosha

Kamanda mkuu wa Shirika la Mkataba wa Atlantiki ya Kaskazini (NATO) alitangaza kwamba jeshi la nchi za Ulaya linakabiliana na uhaba wa rasilimali watu.

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuliwa kutoka RIA Novosti, «Alexus Grynkewich» kamanda mkuu wa vikosi vya NATO barani Ulaya alisema: jeshi la nchi za Ulaya linakabiliana na tatizo la uhaba wa rasilimali watu.

Grynkewich aliongeza: Ugumu wa jambo hili ni kwamba hauwezi kuunda jeshi kubwa kwa kupepesa jicho, na kutatua tatizo hili kunahitaji mabadiliko katika sheria zinazohusu utumishi wa kulazimishwa; mabadiliko ambayo katika baadhi ya nchi za Ulaya tayari yanafanyika.

Kauli hizi zinatolewa katika hali ambayo nchi za Ulaya wanachama wa NATO zinakabiliana na shinikizo linaloongezeka la kuimarisha uwezo wao wa ulinzi na kuongeza sehemu yao katika kutoa rasilimali watu na vifaa vya kijeshi vya muungano huu. Maafisa wa NATO wameesisitiza mara kwa mara umuhimu wa kuongeza uwezo wa kijeshi wa Ulaya na kupunguza utegemezi wa bara hili kwa uwezo wa Marekani.

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