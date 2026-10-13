Mazungumzo baina ya dini mbalimbali hayapaswi kugeuzwa kuwa hafla ya taratibu za kimila pekee.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) -ABNA- Ndege ya mafunzo ilianguka siku ya Jumatatu karibu na eneo la Nawan Killi, katika mji wa Quetta nchini Pakistan.

Jeshi la Pakistan lilitaja majina ya watu wawili waliofariki katika ajali hiyo kuwa ni Meja Hasnain Shehzad Humayun, rubani mkufunzi, na Kapteni Abdul Samad, rubani mwanafunzi.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vikosi vya uokoaji na urejeshaji vilitumwa mara moja katika eneo la ajali, na amri ya kufanya uchunguzi ilitolewa ili kubaini chanzo halisi cha kuanguka kwa ndege hiyo.

Ajali hii imetokea wakati ambapo ajali za anga ndani ya vikosi vya jeshi la Pakistan zimeendelea kusababisha vifo katika miaka ya hivi karibuni.

Mwezi Juni mwaka huu, helikopta aina ya Mi-17, iliyokuwa mali ya kitengo cha usafiri wa anga cha Jeshi la Pakistan, ilianguka wakati wa kuruka kutoka ardhini karibu na Muzaffarabad, katika eneo la Kashmir linalodhibitiwa na Pakistan. Taarifa ziliripoti kuwa ajali hiyo pia ilisababishwa na hitilafu ya kiufundi, na kwamba watu wote waliokuwa ndani ya helikopta hiyo walifariki.

Vilevile, mwezi Septemba mwaka jana, wafanyakazi watano wa helikopta ya Jeshi la Pakistan walifariki baada ya helikopta hiyo kuanguka katika eneo la Diamer, lililopo Gilgit-Baltistan, chini ya udhibiti wa Pakistan.

Mnamo Agosti 2025, wafanyakazi watano wa helikopta iliyokuwa mali ya serikali ya jimbo la Khyber Pakhtunkhwa, ambayo ilikuwa ikisafirisha misaada kwa wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko, walifariki baada ya helikopta hiyo kuanguka katika mojawapo ya maeneo ya kikabila nchini Pakistan.