Mazungumzo baina ya dini mbalimbali hayapaswi kugeuzwa kuwa hafla ya taratibu za kimila pekee

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) -ABNA- Kuandaa mikutano mbalimbali kuhusu dini na madhehebu nchini Iran na katika nchi nyingi duniani ni njia mojawapo ya kuimarisha mawasiliano ya kitamaduni baina ya mataifa, au sehemu ya diplomasia ya umma ya nchi husika. Amani na haki hutajwa kuwa miongoni mwa malengo ya mikusanyiko ya aina hii. Hata baadhi ya nchi zinazojulikana kwa sifa mbaya katika masuala ya amani na kuvumiliana hushiriki katika kuandaa matukio hayo.

Kuhusu mazungumzo baina ya dini, Gian Pietro Caliari, mwanachama wa taasisi ya Kikristo ya Imani na Akili nchini Marekani, alizungumzia katika mahojiano na ABNA umuhimu wa kuendeleza mabadilishano ya mawazo na mitazamo baina ya dini, pamoja na nafasi ya mazungumzo hayo duniani, hususan katika eneo hili na nchini Iran. Yeye ni mwanaharakati Mkristo anayejihusisha na mazungumzo baina ya dini, amani na haki, na amewahi kutembelea Iran.

Dunia ya leo inakabiliwa na vita vingi, mgogoro wa kuaminiana na migawanyiko baina ya mataifa na dini. Kwa maoni yako, chanzo cha migogoro hii ni nini?

Huenda mojawapo ya makosa makubwa ya zama zetu ni kudhani kwamba migogoro ya kisiasa na kijeshi inaweza kutatuliwa bila kuzingatia mgogoro wa ndani wa mwanadamu ulio wa kina zaidi. Suala si vita vya Urusi na Ukraine pekee, mgogoro wa Mashariki ya Kati au tofauti baina ya mataifa yenye nguvu kubwa. Suala ni kwamba mwanadamu wa zama hizi amechanganyikiwa kuhusu ukweli, haki, utu wa binadamu na hata maana ya uwepo wake.

Miaka mingi iliyopita, katika tafiti zangu kuhusu amani, ikiwemo utafiti kuhusu fikra za Papa Benedikto wa Kumi na Tano, nilisisitiza dhana ya “amani chanya”. Hii ina maana kwamba amani si kutokuwepo kwa vita pekee. Ikiwa uhasama, kutokuaminiana na dhuluma za kina vitaendelea kuwepo, hata baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya kisiasa, mazingira ya kuzuka kwa vita vingine bado yatakuwepo.

Katika hali hii, mazungumzo baina ya Uislamu na Ukristo yana nafasi na wajibu gani?

Mazungumzo baina ya dini hayapaswi kugeuzwa kuwa hafla ya taratibu za kimila tu, ambapo kila mtu huzungumzia “amani” na “udugu” lakini watu hunyamazia ukweli, haki na wajibu wa mwanadamu.

Uislamu na Ukristo, licha ya tofauti kubwa za kiteolojia zilizopo baina yao, ni mila na mafundisho ya kidini ambayo yote mawili hayamchukulii mwanadamu kuwa kiumbe wa kimwili pekee. Hili linaweza kuwa msingi wa mazungumzo ya kina. Katika hali ya sasa, mazungumzo baina ya dini za Ibrahimu yanaweza kusaidia kukabiliana na mgogoro wa maana ya maisha na mgogoro wa kimaadili unaomkabili mwanadamu. Katika mkutano uliohusisha Iran na Vatikani mwaka 2026, wazo hili pia lilijadiliwa, kwamba mazungumzo baina ya dini za Ibrahimu ni mojawapo ya njia za kukabiliana na migogoro tata ya dunia ya sasa.

Je, mazungumzo yanamaanisha kuacha tofauti za kiitikadi?

Hapana. Mazungumzo ya kweli huwa na maana hasa pale ambapo tofauti zipo. Ikiwa ili kufanikisha mazungumzo tutalazimika kuondoa tofauti zote za kiteolojia, basi hakutakuwa tena na mazungumzo baina ya mila mbili za kidini.

Ninaamini kwamba Mkristo anapaswa kushiriki katika mazungumzo akiwa na utambulisho wake wa Kikristo, na Mwislamu pia akiwa na utambulisho wake wa Kiislamu. Mazungumzo hayamaanishi kwamba ukweli wote ni wa kimtazamo tu na hakuna ukweli wa msingi unaoweza kukubaliwa na wote. Badala yake, yanamaanisha kumfahamu mwingine, kuheshimu utu wake na kutafuta maeneo ya pamoja ambayo yanaweza kutuwezesha kushirikiana kwa manufaa ya wote.

Katika miaka ya hivi karibuni, umezungumzia pia haki za binadamu kwa mtazamo wa kidini. Unaonaje uhusiano kati ya haki za binadamu na dini?

Mojawapo ya maswali ya msingi ni hili: ikiwa mwanadamu ni matokeo ya maada na makubaliano ya kijamii pekee, msingi wa utu wake usiobadilika ni upi? Ikiwa haki za binadamu ni matokeo ya maamuzi ya serikali au makubaliano ya kihistoria tu, ni nini kitakachozuia haki hizo kubadilishwa siku zijazo?

Kwa sababu hiyo, ninaamini kwamba mjadala kuhusu haki za binadamu hauwezi kutenganishwa milele na maswali yanayohusu asili ya mwanadamu, ukweli na haki. Katika mkutano wa mwaka 2026, nilisisitiza pia kwamba kuondoa misingi ya ontolojia na metafizikia kunaweka haki za binadamu katika hatari ya kuathiriwa na mitazamo inayobadilika kulingana na maoni ya watu na tafsiri zinazokinzana.

Iran ina nafasi gani katika muktadha huu?

Iran ina umuhimu wa pekee katika mazungumzo baina ya Ukristo na Uislamu, si kwa sababu ya nafasi yake ya kisiasa na kijiopolitiki pekee, bali pia kutokana na historia yake ndefu ya fikra za Kiislamu na Kishia.

Ikiwa Wazungu wanataka kufanya mazungumzo na ulimwengu wa Kiislamu, hawapaswi kuutazama Uislamu kupitia lenzi ya usalama, ugaidi au migogoro ya kisiasa pekee. Ni muhimu kuifahamu mila ya kifalsafa, kiteolojia na kimaadili ya Uislamu. Kwa upande mwingine, ulimwengu wa Kiislamu nao, unapotaka kuufahamu Ukristo wa sasa, haupaswi kutegemea tu taswira yake ya kihistoria au kisiasa.

Unautathminije hali ya amani na uhusiano baina ya dini katika Mashariki ya Kati na Asia ya Magharibi?

Jambo la kwanza ni kukubali ukweli kwamba hakuna jamii inayoweza kuiondoa nyingine na kuifanya isitokee. Amani ya kudumu inahitaji kufahamiana, haki, kuheshimu haki za mataifa na mazungumzo ya kweli. Haiwezekani kutumia lugha ya dharau, vita na kukataa uwepo wa wengine, kisha mwishoni kuzungumzia amani.

Hata hivyo, amani pia inahitaji jambo linalozidi siasa; ni lazima kujenga upya uelewa wetu kuhusu mwanadamu. Ikiwa tutamwona mwingine kama mshindani tu, mlaji, mpiga kura au chombo cha kufanikisha mamlaka, amani itabaki kuwa dhaifu na isiyo imara.

Una maoni gani kuhusu kuimarisha uhusiano kati ya ulimwengu wa Kiislamu na Ukristo?

Mila zote mbili zinapaswa kujiuliza jinsi zinavyoweza kutoa majibu kwa mgogoro wa kiroho unaomkabili mwanadamu wa zama hizi. Wajibu wetu si kuanzisha dini mpya ya dunia nzima, bali ni kurejea kwa dhati zaidi katika ukweli, utu wa mwanadamu, haki na uwajibikaji wa kimaadili.

Amani ya kweli huanza pale mwanadamu anapoelewa tena kwamba mwingine si adui anayetarajiwa kuwa adui wakati wowote, bali ni binadamu mwenye utu na heshima. Huenda hili likawa jambo rahisi zaidi kueleweka, lakini wakati huohuo likawa mwanzo mgumu zaidi wa mazungumzo baina ya Uislamu na Ukristo.