Mikutano ya fasihi itakuwa kumbukumbu ya kudumu katika historia ya utamaduni wa mji wa Qum

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Sherehe ya uzinduzi wa kitabu “Dirisha Linaloelekea Angani mwa Ushairi” ilifanyika katika mkutano wa kila wiki wa fasihi wa Chuo Kikuu cha Tolou-e Mehr, kwa juhudi za Kituo cha Waandishi wa Qum na chuo hicho.

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Ali Binaei, katika hafla hiyo, alimshukuru Dkt. Musa Sabbaghian, mwandishi wa kitabu hicho, kwa juhudi zake. Alikitaja kitabu hicho kuwa ni kazi yenye thamani na kuwashukuru wahadhiri na marafiki walioshiriki katika kukitathmini na kukihakiki kitabu hicho bora cha fasihi, pamoja na wale wanaoendelea kujitahidi katika shughuli za kitamaduni na kifasihi.

Pia, alimshukuru Dkt. Yasavoli na Dkt. Azizi ambao, kwa juhudi na bidii ya mfano, wanaendelea kuandaa mikutano ya kila wiki ya fasihi na usomaji wa mashairi katika Chuo Kikuu cha Tolou-e Mehr, kwa kushirikiana na Kituo cha Waandishi wa Qum.

Alisema: “Mikutano hii kwa kweli ina manufaa makubwa katika kujifunza, iwe kwa upande wa elimu na maudhui au kwa umuhimu wa kuendeleza shughuli hizi kwa uthabiti. Mada zinazowasilishwa na wahadhiri wetu waheshimiwa katika jioni za kitamaduni za Tolou-e Mehr kwa kweli huiburudisha roho na kuongeza maarifa. Juhudi za marafiki wanaokusanyika kila wiki na kunufaika na elimu ya wahadhiri hawa zinastahili pongezi na kuthaminiwa sana.”

Dkt. Binaei, akizungumzia nafasi ya mikutano hii katika historia ya utamaduni wa Qum, alisema: “Inshaallah, mikutano hii itabaki kuwa kumbukumbu katika historia na kumbukumbu ya kitamaduni ya Qum. Kwa juhudi za marafiki na watu hawa wapendwa, shughuli hii ya kitamaduni imeendelea, na kila mtu atanufaika na matokeo yake yenye thamani katika nyanja za elimu na utamaduni.”

Mkuu wa Chuo Kikuu cha Tolou-e Mehr na Kituo cha Waandishi wa Qum, katika sehemu nyingine ya hotuba yake, alimshukuru Bw. Ali Feiz kwa kuhudhuria mara kwa mara katika zaidi ya usiku 220 wa shughuli za kituo cha huduma (Mawkib) cha Chuo Kikuu cha Tolou-e Mehr, kilichopo katika Uwanja wa Resalat.

Akizungumzia juhudi zake, alisema: “Katika usiku wote huo, Bw. Feiz, kwa kutumia mwandiko wake mzuri, huandika kila usiku kwenye ubao wa shule hii ya mfano, kwa kumbukumbu ya wanafunzi wapendwa waliouawa shahidi katika Shule ya Shajarat Tayyiba ya Minab, masomo ya upendo, imani, kuipenda Iran, upinzani na kusimama imara. Anaendelea kufanya kazi hii kwa moyo wa dhati, shauku kubwa na msukumo wa ndani.”

Dkt. Binaei aliongeza: “Juhudi hizi zinafanywa bila kutaka sifa wala malipo, bali kwa upendo na moyo wa kujitolea. Bila shaka, ni somo kwangu na kwa wengine. Mada zinazochaguliwa kwa umakini na uangalifu mkubwa, zikiwemo aya za Qur’ani, hadithi na mashairi ya kishujaa na kimapinduzi, zinastahili kuchapishwa katika kitabu chenye thamani na hadhi ya kudumu katika nyanja za utamaduni na sanaa, baada ya kumalizika kwa Vita vya Tatu Vilivyolazimishwa. Maandishi haya yanapaswa kuhifadhiwa miongoni mwa kumbukumbu za kudumu za kipindi cha mapambano na upinzani.”

Mkuu wa Kituo cha Waandishi wa Qum, akisisitiza umuhimu wa kuendeleza shughuli za kitamaduni, aliongeza: “Katika siku hizi ambazo nchi inakabiliwa na vita, misukosuko na matatizo mbalimbali, saa tunazotenga kwa ajili ya mikusanyiko na shughuli za kitamaduni kwa kweli ni njia ya kuheshimu kumbukumbu ya kiongozi shahidi wa Mapinduzi na kudumisha roho ya upinzani na ustahimilivu wa wananchi wa Iran walioitwa kutekeleza wajibu wao. Shughuli hii, kwa juhudi za marafiki, imeendelea kwa zaidi ya usiku 220.”

Pia, akizungumzia mapenzi yake kwa Qum na utamaduni wa mji huo, alisema: “Siuoni Qum kama eneo la kijiografia pekee, bali naujua kupitia utamaduni wake na mipaka yake ya kiitikadi na kimawazo. Mtu yeyote anayeipenda Qum na kuhifadhi mawazo na utamaduni wake, namchukulia kuwa ni mtu wa Qum. Ninaamini kwamba mtu wa aina hiyo anaweza kujitambulisha kuwa ni mwenyeji wa Qum, kwa sababu kuwa mtu wa Qum hakuzuiliwi tu kwa kuzaliwa katika mji huu. Kwa mfano, Imam Khomeini (r.a.) pia alijivunia kujitambulisha kuwa ni mtu wa Qum na alikuwa akiandika mashairi kuhusu sifa za kuvutia na za kupendeza za Qum na watu wake.”

Mwisho, Dkt. Binaei alisisitiza umuhimu wa mshikamano na kuelewana, akisema: “Kwa mshikamano, kushirikiana na kujenga matumaini, tunaweza kufanya kazi zenye thamani kwa ajili ya nchi yetu na mji wetu. Tunatumaini kwamba shughuli hii ya kitamaduni itaendelea, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe sote kupiga hatua katika njia ya kuitumikia nchi, utamaduni wa Ahlul-Bayt (a.s.) na hasa mji wa Bibi Fatima Ma’suma (s.a.), anayejulikana kama Bibi wa Karima wa Ahlul-Bayt. Inshaallah.”