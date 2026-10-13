Makala | Ubora wa Elimu na Fadhila za Mwenye Elimu Katika Uislamu

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Elimu ni nuru inayoangaza njia ya mwanadamu, humtoa katika giza la ujinga na kumwongoza katika njia ya ukweli, hekima na uongofu. Katika Uislamu, elimu ina nafasi kubwa kwa sababu humsaidia mwanadamu kumtambua Mwenyezi Mungu, kuelewa mafundisho ya dini, kutofautisha haki na batili, na kuishi kwa maadili mema.

Mafundisho ya Mtume Muhammad (s.a.w.w) na Ahlul-Bayt (a.s) yanasisitiza umuhimu wa kutafuta elimu, kuwaheshimu wenye elimu na kuyatekeleza maarifa yanayopatikana. Kitabu Irshad al-Qulub cha Hasan ibn Muhammad al-Daylami kinajumuisha riwaya mbalimbali zinazoeleza fadhila za elimu na nafasi ya wanazuoni. [1]

1. Elimu ni uhai wa moyo na nuru ya macho

Katika kitabu Irshad al-Qulub, imeelezwa:

“Elimu ni uhai wa mioyo dhidi ya ujinga, nuru ya macho dhidi ya giza, na nguvu ya miili dhidi ya udhaifu.” [2]

Maneno haya yanaeleza kwa uzuri nafasi ya elimu katika maisha ya mwanadamu. Kama ambavyo mwili unahitaji chakula ili uendelee kuwa hai, moyo na akili vinahitaji elimu ili viweze kutambua ukweli na kuongozwa katika njia iliyo sahihi.

Mtu asiye na elimu anaweza kukosa uwezo wa kutofautisha mambo yenye manufaa na yale yenye madhara. Elimu humsaidia kuelewa wajibu wake, kutambua haki za wengine na kufanya maamuzi yenye hekima.

Aidha, elimu huimarisha uwezo wa mtu kukabiliana na changamoto za maisha. Humfundisha kufikiri kwa kina, kuchunguza mambo kwa uangalifu na kuepuka kufuata kila jambo bila uelewa.

Kwa hiyo, elimu ni nuru inayomwongoza mwanadamu katika maisha ya dunia na kumwandaa kwa maisha ya Akhera.

2. Elimu humuinua mwanadamu katika daraja

Katika riwaya hiyo hiyo, imeelezwa kwamba elimu humfikisha mja katika daraja za watu wema, mikusanyiko ya watu wema na daraja za juu duniani na Akhera. [3]

Hii inaonesha kuwa elimu ina uwezo wa kumuinua mwanadamu kiakili, kimaadili na kiroho. Hata hivyo, ubora wa elimu haupimwi kwa idadi ya vyeti, vyeo au majina ya kitaaluma pekee. Elimu yenye thamani ni ile inayomsaidia mtu kuwa na uelewa, unyenyekevu, uadilifu na tabia njema.

Kadiri mtu anavyozidi kupata elimu, ndivyo anavyopaswa kutambua wajibu wake kwa jamii. Daktari hutumia maarifa yake kutunza afya za watu, mwalimu huwasaidia wanafunzi kukua kiakili, na mwanazuoni huwafundisha watu dini na maadili.

Hivyo, elimu humuinua mtu si kwa heshima anayopata tu, bali pia kwa manufaa anayowaletea wengine.

3. Kutafuta elimu ni ibada yenye thamani kubwa

Imepokewa kutoka kwa Mtume Muhammad (s.a.w.w):

“Mwanazuoni miongoni mwa wajinga ni kama aliye hai miongoni mwa wafu. Mtafutaji wa elimu huombewa msamaha na kila kitu. Basi tafuteni elimu, kwani ndiyo njia inayowaunganisha na Mwenyezi Mungu, na kutafuta elimu ni wajibu kwa kila Mwislamu.” [4]

Riwaya hii inaonesha nafasi kubwa ya elimu katika maisha ya Mwislamu. Kutafuta elimu si jambo la kawaida tu, bali ni juhudi yenye thamani ya kiroho na kijamii.

Mwislamu anapojifunza ili kumtambua Mwenyezi Mungu, kutekeleza wajibu wake kwa usahihi, kujiepusha na yaliyoharamishwa au kuwasaidia wengine, juhudi zake zinaweza kuwa sehemu ya ibada ikiwa nia yake ni njema na anafuata njia inayokubalika katika Uislamu.

Elimu na ibada havipaswi kutenganishwa. Elimu humfundisha mtu namna ya kumuabudu Mwenyezi Mungu kwa uelewa, huku ibada ikimsaidia kuimarisha uhusiano wake na Muumba wake.

Hata hivyo, elimu inapaswa kuambatana na matendo mema. Mtu anapaswa kuyatekeleza yale anayoyajua na kuendelea kujifunza ili aweze kuishi kwa uongofu.

4. Elimu ni mwongozo wa matendo

Katika Irshad al-Qulub, imeelezwa:

“Elimu hutangulia matendo, na matendo huifuata elimu.” [5]

Maana yake ni kwamba elimu humwongoza mwanadamu kujua jambo linalopaswa kufanywa, namna ya kulifanya na sababu ya kulifanya. Matendo mema yanapaswa kujengwa juu ya uelewa sahihi ili mtu asifanye jambo kwa nia njema lakini kwa njia isiyo sahihi.

Kwa mfano, mtu anayetaka kusaidia wenye mahitaji anapaswa kujifunza namna bora ya kutoa msaada, kuhifadhi heshima ya anayesaidiwa na kuhakikisha kwamba msaada wake unafika kwa anayestahili.

Lakini elimu bila matendo inaweza kupoteza manufaa yake. Mtu anayejua umuhimu wa ukweli lakini anaendelea kusema uongo, au anayefahamu haki za watu lakini anazikiuka, bado hajatekeleza kikamilifu wajibu unaotokana na elimu yake.

Kwa hiyo, elimu inapaswa kuzaa matendo mema, na matendo mema yanapaswa kuongozwa na elimu sahihi.

5. Fadhila za mwanazuoni na heshima ya wenye elimu

Katika riwaya zilizokusanywa katika Irshad al-Qulub, mwenye elimu amefananishwa na taa inayoangaza jamii yake. Pia, kuna onyo dhidi ya kumdharau mwenye elimu. [6]

Mfano wa taa unaonesha kwamba mwanazuoni ana jukumu la kueneza mwanga wa maarifa na kuwaelekeza watu katika njia ya uelewa na wema.

Hata hivyo, heshima ya mwanazuoni haipaswi kutegemea cheo chake pekee. Inapaswa pia kuonekana katika uaminifu wake, unyenyekevu, mwenendo wake na namna anavyotumia elimu yake.

Mwanazuoni wa kweli hawafundishi kwa maneno tu, bali hujitahidi pia kuonesha mfano mwema kupitia matendo yake. Huwasaidia watu kuelewa mambo magumu, hutoa ushauri kwa hekima na huepuka kutumia elimu kwa ajili ya majivuno au maslahi binafsi.

Kwa upande mwingine, wanafunzi na jamii kwa ujumla wanapaswa kuwaheshimu walimu na wanazuoni, kusikiliza maelekezo yao yenye manufaa na kuthamini mchango wao katika kueneza elimu.

6. Kukaa na Mwanazuoni na kunufaika na elimu yake

Imepokewa kutoka kwa Amirul-Muuminin Imam Ali ibn Abi Talib (a.s) kwamba mwanafunzi anapokaa mbele ya Mwanazuoni, Mwenyezi Mungu humfungulia milango ya rehema. Riwaya hiyo pia inasisitiza fadhila za vikao vya elimu na kutembelea wanazuoni. [7]

Kukaa na mwanazuoni si suala la kuwepo mahali pamoja kimwili tu. Kunahusisha kusikiliza kwa makini, kuuliza maswali yenye manufaa, kutafakari maelezo na kujitahidi kuyafanyia kazi yale yanayofundishwa.

Mwanafunzi mwenye adabu hutambua kwamba elimu inahitaji subira na juhudi. Hakurupuki kutoa hukumu kabla ya kuelewa, wala haoni aibu kuuliza anapokutana na jambo asilolifahamu.

Vilevile, mwalimu anapaswa kuwafundisha wanafunzi kwa huruma, uvumilivu na uaminifu. Lengo la elimu si kuonesha ukubwa wa mwalimu, bali ni kumsaidia mwanafunzi kuelewa na kukua katika maarifa na tabia njema.

Kwa msingi huo, vikao vya elimu vinapaswa kuwa sehemu za kujenga uelewa, maadili, mazungumzo yenye heshima na moyo wa kutafuta ukweli.

7. Elimu na nafasi yake katika kujenga amani na umoja

Katika riwaya iliyotajwa katika Irshad al-Qulub, imeelezwa kwamba miongoni mwa matendo bora baada ya kutekeleza wajibu wa kidini ni kufanya suluhu baina ya watu, kwa kusema na kueneza mambo mema. [8]

Fundisho hili linaonesha umuhimu wa kutumia maarifa na hekima kwa ajili ya kujenga mahusiano mema na kupunguza migogoro. Elimu inayomfundisha mwanadamu kusikiliza, kutambua haki za wengine na kutatua tofauti kwa hekima inaweza kuwa msingi wa amani katika familia na jamii.

Mtu mwenye elimu hapaswi kutumia maarifa yake kueneza chuki, kuwadharau wengine au kuongeza migawanyiko. Badala yake, anapaswa kujitahidi kuwa mtu wa busara, mwenye haki na mwenye uwezo wa kutafuta suluhu.

Katika familia, elimu huwasaidia wazazi kulea watoto kwa uelewa. Katika taasisi za elimu, huwasaidia walimu kujenga mazingira ya kuheshimiana. Katika jamii, huwasaidia viongozi na wananchi kutafuta suluhu zinazozingatia haki na manufaa ya wote.

Hivyo, elimu inapotumiwa kwa hekima na maadili, huwa nyenzo muhimu ya kujenga mshikamano na amani.

8. Kushikamana na Sunna na kujiepusha na uzushi katika dini

Katika riwaya iliyomo katika Irshad al-Qulub, imeelezwa:

“Shikamaneni na Sunna yangu, kwani tendo dogo linalofuata Sunna ni bora kuliko tendo kubwa linalotokana na uzushi.” [9]

Fundisho hili linatukumbusha umuhimu wa kuongozwa na elimu sahihi katika masuala ya dini. Si kila jambo linalofanywa kwa wingi au kwa hisia kali huwa sahihi moja kwa moja. Ni muhimu kuchunguza msingi wake, ushahidi wake na namna linavyolingana na mafundisho ya Uislamu.

Mwislamu anapaswa kujifunza Qur’ani, Sunna ya Mtume (s.a.w.w.) na mafundisho sahihi ya Ahlul-Bayt (a.s), kwa kuzingatia vyanzo vinavyoaminika na maelezo ya wanazuoni wenye ujuzi.

Elimu ya dini inapaswa kumjenga mtu katika uelewa, uadilifu na uchamungu, badala ya kumfanya awe mwepesi wa kuwahukumu wengine bila maarifa ya kutosha.

9. Elimu na haki za binadamu

Elimu sahihi humsaidia mwanadamu kutambua thamani ya utu na wajibu alionao kwa wengine. Inapounganishwa na maadili ya Kiislamu, humfundisha mtu kuheshimu haki, kutekeleza amana, kusema ukweli na kujiepusha na dhuluma.

Mwenye elimu anatakiwa kuelewa kwamba maarifa yake hayampi ruhusa ya kuwadharau watu wasio na elimu nyingi, kuwanyima haki zao au kujiona kuwa bora kuliko wengine katika utu.

Kinyume chake, elimu inapaswa kumfanya mtu awe na huruma zaidi, mwenye kutambua mahitaji ya wengine na mwenye kujitahidi kutumia uwezo wake kwa manufaa ya jamii.

Kwa hiyo, kipimo muhimu cha elimu si kile ambacho mtu anaweza kukieleza kwa maneno pekee, bali pia ni namna maarifa hayo yanavyoonekana katika mwenendo wake na katika uhusiano wake na watu.

10. Hitimisho: Tuipende elimu na tuifanyie kazi

Mafundisho yaliyokusanywa katika Irshad al-Qulub yanatukumbusha kwamba elimu ni uhai wa moyo, nuru ya maisha, mwongozo wa matendo na njia ya kumsaidia mwanadamu kufikia ukamilifu. [10]

Tunapaswa kuipenda elimu, kuwaheshimu walimu na wanazuoni, kuwahimiza watoto na vijana kusoma, na kuendeleza mazingira yanayowezesha watu kujifunza katika hatua zote za maisha yao.

Lakini sambamba na kutafuta elimu, tunapaswa kujenga tabia ya kuitumia kwa uaminifu na kwa manufaa ya wengine. Elimu isiyoambatana na maadili inaweza kutumiwa vibaya, ilhali elimu inayounganishwa na uchamungu, hekima na uwajibikaji inaweza kuwa chanzo cha maendeleo na ustawi wa jamii.

Basi, kila mmoja wetu ajitahidi kuwa mtafutaji wa elimu, mtekelezaji wa yale anayojifunza na mfundishaji wa maarifa yenye manufaa.

Tuwafundishe watoto wetu kwamba mafanikio ya kweli si kuwa na maarifa mengi pekee, bali ni kuyatumia maarifa hayo katika kumtambua Mwenyezi Mungu, kujenga nafsi njema, kuwahudumia watu na kuacha athari nzuri katika maisha ya wengine.

Mwenyezi Mungu atujaalie tuwe miongoni mwa wanaotafuta elimu yenye manufaa, wanaoitendea kazi elimu yao na wanaoitumia kueneza ukweli, haki, huruma na amani. Amina.

Marejeo na vyanzo

[1-11] Al-Daylami, Hasan ibn Muhammad. Irshad al-Qulub, Juzuu ya 1, uk. 317–318. Maktaba ya Madrasat al-Fiqahah, eShia.

Ukurasa wa 317 - Riwaya kuhusu ubora wa elimu, kutafuta elimu, kupatanisha watu na kushikamana na Sunna

Ukurasa wa 318 - Riwaya kuhusu heshima ya mwenye elimu na fadhila za vikao vya Wanazuoni.

Vyanzo vya awali vilivyotajwa katika tanbihi za kitabu:

Amali al-Tusi - Riwaya zinazohusu fadhila za elimu na wanazuoni, kama zinavyoonyeshwa katika tanbihi za ukurasa wa 317-318. Bihar al-Anwar - Marejeo ya riwaya zilizokusanywa katika kitabu hicho, kama yanavyoonyeshwa katika tanbihi za kurasa hizo.

Tanbihi ya Kitaaluma: Makala hii imejengwa kwa kunufaika na hazina ya maarifa na mawaidha yaliyomo katika kitabu Irshād al-Qulūb, kilichoandikwa na Mwanazuoni Hasan bin Muhammad al-Daylami.

Kitabu hiki ni miongoni mwa marejeo yenye manufaa kwa msomaji anayetamani kuimarisha maarifa yake ya kidini, kukuza maadili mema na kutafakari mafundisho yanayohusu maisha ya kiroho na mwenendo mwema.

Kwa hiyo, tunamhimiza msomaji akirejelee kitabu hiki moja kwa moja ili kufaidika kwa upana zaidi na maudhui yake mbalimbali, riwaya zake na mawaidha yenye kujenga imani, hekima na tabia njema.

Makala hii Imeandaliwa na: Sheikh Taqee Zacharia