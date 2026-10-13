Familia ya Marehemu Ayatollah Shubayri Zanjani Yatoa Shukrani kwa Kiongozi wa Mapinduzi na Wananchi wa Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Familia ya Ayatullah Shubayri Zanjani imetoa shukrani na pongezi za dhati kwa Kiongozi wa Mapinduzi, viongozi na taasisi mbalimbali za kitaifa, pamoja na wananchi wote wa Iran, kwa kuonesha hisia zao za pole na mshikamano.

Maandishi kamili ya ujumbe huo ni kama ifuatavyo:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu

“Miongoni mwa Waumini wapo wanaume waliotimiza kwa ukweli ahadi waliyoahidiana na Mwenyezi Mungu. Baadhi yao wamekwisha timiza wajibu wao, na wengine bado wanasubiri, wala hawajabadilisha ahadi yao hata kidogo.”

(Qur’ani Tukufu, Surat Al-Ahzab, 33:23)

Familia ya Ayatullah al-Udhma Shubayri Zanjani (Mwenyezi Mungu aitakase nafsi yake) inapenda kutoa pole kwa msiba wa kufariki kwa mwanazuoni huyo mkubwa wa fiqhi na mwenye hadhi ya juu katika elimu ya Kiislamu.

Kupitia ujumbe huu, familia inatoa shukrani na kuthamini kwa dhati Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi (Mwenyezi Mungu amzidishie mafanikio), viongozi wa mihimili yote mitatu ya dola, Baraza la Mawaziri, viongozi na watumishi wengine wa serikali, taasisi mbalimbali za kiraia na kijeshi, pamoja na mashirika ya kitamaduni na tablighi.

Shukrani za pekee zinaelekezwa kwa viongozi na taasisi mbalimbali za mikoa ya Qum na Zanjan, pamoja na wananchi wote wenye heshima ambao, kwa kutuma jumbe za rambirambi, kushiriki katika shughuli za mazishi na kuhudhuria vikao vya kuomboleza, walionesha heshima kwa nafasi tukufu ya elimu ya fiqhi na mamlaka ya kidini ya Shia. Ushiriki wao umekuwa faraja kubwa kwa familia na ndugu wa marehemu.

Familia inamuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu awajalie wote mafanikio endelevu katika kuwatumikia kwa uaminifu Uislamu na wananchi wa Iran wenye heshima na imani.

Tarehe: 21 Mehr 1405 Hijria Shamsia (13 Oktoba 2026).