Programu Maalumu za Maadhimisho ya Kuzaliwa kwa Hazrat Zaynab (s.a) katika Haram Tukufu ya Hazrat Abdul-Azim (a.s)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Hujjatul-Islam wal-Muslimin Arafati, Naibu wa Masuala ya Kitaaluma na Utamaduni katika Haram Tukufu ya Hazrat Abdul-Azim al-Hasani (a.s.), ametangaza kufanyika kwa mfululizo wa programu za tablighi, Qur’ani, kitamaduni na kidini kwa maadhimisho ya kuzaliwa kwa furaha kwa Hazrat Zaynab (s.a).

Akizungumza na mwandishi wa ABNA, amesema kuwa programu hizo zitafanyika katika Haram Tukufu ya Hazrat Abdul-Azim (a.s.), zikishirikisha wahadhiri, waimbaji wa tenzi na mashairi ya kidini, pamoja na wasomaji mahiri wa Qur’ani kutoka ndani na nje ya nchi. Aidha, wananchi kutoka makundi mbalimbali watashiriki katika shughuli hizo.

Akiashiria nafasi tukufu ya Hazrat Zaynab al-Kubra (s.a.) katika historia ya Uislamu na mchango wake mkubwa katika kufafanua ujumbe wa harakati ya Ashura, Arafati amesema kuwa programu hizo zimeandaliwa kwa lengo la kuadhimisha tukio hili lenye baraka, kueneza mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s.) na kuwapa mahujaji na wakazi wa karibu fursa ya kunufaika kiroho, kiibada na kiutamaduni katika Haram Tukufu ya Hazrat Abdul-Azim al-Hasani (a.s.).

Programu za usiku wa kuzaliwa kwa Hazrat Zaynab (s.a)

Arafati amesema kuwa sherehe za usiku wa kuzaliwa kwa Hazrat Zaynab al-Kubra (s.a.) zitafanyika Alhamisi, tarehe 23 Mehr, baada ya sala za Magharibi na Isha, katika ukumbi wa ibada wa Imam Khomeini (r.a.).

Katika hafla hiyo, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Beheshti atatoa hotuba, huku Amir Naeimi akiwasilisha tenzi na mashairi ya kidini kwa heshima ya Ahlul-Bayt (a.s).

Ameongeza kuwa usiku huohuo, kutakuwa na mkusanyiko wa Qur’ani Tukufu utakaoshirikisha wasomaji mahiri wa Qur’ani kutoka ndani na nje ya nchi. Washiriki watapata fursa ya kusikiliza usomaji wa aya za Qur’ani Tukufu.

Aidha, hafla ya kusoma Dua Kumayl itafanyika usiku wa manane wa Alhamisi, tarehe 23 Mehr, katika Msikiti Mkuu wa Haram hiyo, kwa sauti ya Muhammadreza Gholamrezazadeh. Mahujaji na waumini wataweza kushiriki katika ibada hiyo ya kiroho.

Programu za Ijumaa, tarehe 16 Oktoba 2026

Kuhusu programu za siku ya Ijumaa, Arafati amesema kuwa usomaji wa Dua Nudba utafanyika kuanzia saa 1:00 asubuhi katika ukumbi wa ibada wa Imam Khomeini (r.a.), ili kuwawezesha mahujaji na waumini kushiriki katika ibada hiyo.

Ameeleza pia kuwa sherehe za jioni ya siku ya kuzaliwa kwa Hazrat Zaynab al-Kubra (s.a.) zitafanyika siku hiyo hiyo, baada ya sala za Magharibi na Isha, katika ukumbi huo.

Katika hafla hiyo, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Tabatabaei-Nejad atatoa hotuba, huku Yaser Panahi akiwasilisha tenzi na mashairi ya kidini.

Programu maalumu kwa wanawake na watoto

Arafati amesema kuwa programu maalumu kwa wanawake na watoto pia zimeandaliwa katika kipindi hiki cha maadhimisho.

Ameeleza kuwa kutakuwa na kibanda maalumu cha watoto kwa ajili ya shughuli zinazowalenga watoto. Vilevile, Jumamosi, tarehe 25 Mehr, kuanzia saa 9:30 alasiri, kutafanyika mkusanyiko wa kidini na wa kiroho kwa wanawake katika ukumbi wa Sheikh Sadduq (r.a.).

Amesisitiza kuwa katika maandalizi ya programu hizi, umuhimu umetolewa kwa ushiriki wa familia na makundi mbalimbali ya umri. Lengo ni kuwapa wanawake, watoto na watu wengine wanaopenda fursa ya kushiriki katika shughuli za kidini na kitamaduni.

Mkusanyiko wa Qur’ani kwa wanawake

Naibu huyo wa Masuala ya Kitaaluma na Utamaduni ametangaza pia kuwa kutakuwa na mkusanyiko maalumu wa Qur’ani Tukufu kwa wanawake.

Amesema kuwa programu hiyo itafanyika Jumapili, tarehe 26 Mehr, kuanzia saa 8:30 mchana, katika ukumbi wa Sheikh Sadduq (r.a.). Wanawake wanaopenda wamealikwa kushiriki katika mkusanyiko huo wa Qur’ani.

Kuwaenzi wauguzi

Mwisho, Arafati amesema kuwa katika kipindi hiki pia kutakuwa na programu ya kuwaenzi wauguzi wanaofanya kazi katika kituo cha afya cha Dar al-Shifa kilichopo ndani ya Haram Tukufu ya Hazrat Abdul-Azim (a.s.).

Programu hiyo inalenga kutambua na kuthamini juhudi na huduma muhimu zinazotolewa na wauguzi hao katika kuwahudumia wagonjwa na kuhakikisha wanapata huduma bora za afya.