Muqtada al-Sadr Awaambia Viongozi wa Baku: “Jifunzeni kutokana na Yanayotokea”; Kupiga Marufuku Hijabu ni Hatua ya “Kidaeshi” (Inayofanana na ISIS)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Muqtada al-Sadr, kiongozi wa Harakati ya Sadr nchini Iraq, amekosoa marufuku ya alama na mavazi ya Kiislamu katika shule za Jamhuri ya Azerbaijan, akiitaja hatua hiyo kuwa ni “msimamo mkali wa kisekula” na kuonya kwamba maamuzi ya aina hiyo yanaweza kuchochea zaidi misimamo mikali nchini humo.

Katika taarifa yake, akizungumzia uamuzi wa mamlaka za Azerbaijan wa kupiga marufuku hijabu, al-Sadr alisisitiza: “Suingilii mambo ya ndani ya nchi hii ya Kiislamu. Hata hivyo, sisi kama wanaoamrisha mema na kukataza maovu, tunawajibika mbele ya Mwenyezi Mungu kutoa maonyo, kueleza maoni yetu na kutoa nasaha.”

Aliongeza kuwa maamuzi ya aina hiyo yanaashiria msimamo mkali wa kisekula, ambao kwa maoni yake unafanana na msimamo mkali wa ISIS. Alionya kuwa hatua hizo zinaweza kuchochea na kuongeza misimamo mikali katika nchi hiyo, ambayo alisema anatumaini iwe mfano wa wastani na ulinganifu.

Akikosoa uelewa wa baadhi ya viongozi wa kisekula kuhusu dhana ya sekula, al-Sadr alisema inashangaza kuona baadhi yao wakidhani kuwa sekula inamaanisha uadui dhidi ya Uislamu na kupinga sheria zinazotokana na mafundisho ya Kiislamu. Alisema kuwa, kwa mtazamo wake, sekula inapaswa kuzingatia uhuru na kutokuingilia uhuru wa mtu binafsi.

Akikataa dhana kwamba kupiga marufuku hijabu kutaisekularisha jamii au kuwaachilia wanawake kutoka katika masharti ya mavazi, al-Sadr alisema kuwa wale wanaoamini kuwa marufuku hiyo itafanikisha malengo hayo wamekosea.

Kwa mujibu wa al-Sadr, hatua hiyo inaweza kuwa na matokeo tofauti na yaliyokusudiwa: akidai kuwa inaweza kuwahamasisha zaidi baadhi ya wanawake wanaoshikamana na maadili ya dini kuvaa hijabu, huku akionya pia kwamba inaweza kuongeza ushawishi wa nchi za Magharibi na Israel nchini Azerbaijan.

Kiongozi huyo wa Harakati ya Sadr aliitaja hatua hiyo kuwa ni uamuzi wa kisiasa, akidai kuwa lengo lake ni kuuweka pembeni Uislamu wa wastani na kuimarisha udhibiti wa wafuasi wa sekula katika serikali.

Akirejelea uzoefu wa nchi nyingine, al-Sadr alisema kuwa kufikia malengo hayo ni ndoto isiyowezekana. Alitaja Tunisia kuwa mfano wa nchi ambayo, kwa mujibu wa madai yake, iliwahi kuweka vikwazo dhidi ya hijabu, kufunga mwezi wa Ramadhani na baadhi ya mambo mengine yanayohusiana na dini. Pia alitaja Uturuki, akisema kuwa nchi hiyo ilichukua hatua za aina hiyo hapo awali, lakini baadaye ikaondoa marufuku hizo huku idadi ya wanawake wanaovaa hijabu ikiongezeka.

Mwisho, al-Sadr aliwataka viongozi wa Azerbaijan kujifunza kutokana na uzoefu wa nchi nyingine na kutopuuza matokeo yanayoweza kutokana na maamuzi ya aina hiyo.