Amir Jahanshahi: Makosa ya hesabu ya adui ni hati ya mwisho wa ndoto zao

Kwa ripoti ya mwandishi wa Abna, Brigedia Jenerali Kiomars Jahanshahi alasiri ya Jumanne katika sherehe ya heshima na utambulisho wa afisa mkuu wa kijeshi wa Jeshi katika eneo la Kusini-Magharibi na kamanda wa makao makuu ya eneo ya Vikosi vya Ardhini vya Jeshi alisema: Kwa uzalishaji wa vifaa vya kisasa na vya akili vya ndani ikiwa ni pamoja na ndege zisizo na rubani, mifumo ya anga na magari ya kivita, leo uwezo wa ulinzi wa nchi umefikia kiwango cha juu kabisa.

Akirejelea uwekaji wa zaidi ya vitengo 50 vya mapigano na msaada vya Vikosi vya Ardhini vya Jeshi katika mipaka yote ya nchi, aliongeza: Uhamisho uliofanikiwa wa zaidi ya wanajeshi 39,000 chini ya uangalizi wa moja kwa moja wa adui ni ushahidi wazi wa utayari wa chuma wa watetezi wa nchi yetu.

Kamanda wa Vikosi vya Ardhini vya Jeshi katika sherehe hii, wakati akishukuru juhudi za Brigedia Jenerali wa Daraja la Pili Hossein Mohammadshafiei, alimtambulisha Brigedia Jenerali wa Daraja la Pili Adel Heidari kama kamanda mpya wa makao makuu ya eneo ya Vikosi vya Ardhini vya Jeshi na afisa mkuu wa kijeshi wa Jeshi katika eneo la Kusini-Magharibi.