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Jalali: Madai ya Trump kuhusu mpango wa kuharibu miji ya Amerika hayana msingi

14 Oktoba 2026 - 10:58
Msimbo wa Habari: 1877925
Source: ABNA
Jalali: Madai ya Trump kuhusu mpango wa kuharibu miji ya Amerika hayana msingi

Balozi wa nchi yetu nchini Urusi alisisitiza: Madai ya Rais wa Amerika kuhusu mpango wa Tehran wa kuharibu miji ya Amerika hayana msingi kabisa, si ya kweli na ni maneno ya uchaguzi tu.

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Kazem Jalali katika mazungumzo na shirika la habari la TASS aliongeza: Mafundisho ya kijeshi ya Iran ni wazi kabisa, yenye uwajibikaji na yanategemea ulinzi na kuzuia, na sisi hatujawahi kuanza vita yoyote.

Wakati huo huo alikumbusha: Hata hivyo, uwezo na nguvu ya makombora ya Iran ni ukweli usioweza kukanushwa, sahihi na wa kutisha kwa mvamizi yeyote.

Balozi wa Iran huko Moscow alibainisha: Inaonekana Trump katika mashindano ya uchaguzi wa Amerika amekimbia mbele na anataka kutumia nguvu yetu ya kweli ya kuzuia kumaliza hesabu za kisiasa za ndani na wapinzani wake wa Kidemokrasia huko California!

Aliongeza: Tunashauri badala ya kupendekeza hadithi kama hizi zisizo na msingi na kutumia jina la Iran (katika hotuba ya uchaguzi katika jimbo la) Nebraska, wafikirie kutatua migogoro yao ya ndani.

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