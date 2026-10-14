Matukio ya Yemen yalikuwa mada ya mazungumzo ya mawaziri wa mambo ya nje wa Iran na Oman

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araghchi na Seyed Badr al-Busaidi, mawaziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Usultani wa Oman, Jumatano alfajiri katika simu walijadiliana kuhusu matukio ya hivi karibuni ya kikanda ikiwa ni pamoja na matukio ya Yemen na kuchunguza njia za kufikia amani na utulivu katika eneo hilo.