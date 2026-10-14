Mabadiliko ya mbinu za Iran katika kukabiliana na wakiukaji katika Mlango wa Hormuz

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, wakuu wawili wa juu wa Iran katika mazungumzo na Reuters walisisitiza kwamba nchi hii inatumia mbinu mpya kwa ajili ya kufanya usimamizi katika Mlango wa Hormuz na kuadhibu meli zinazokiuka sheria.

Walieleza kwamba mbinu mpya za Iran zimekuwa zikitekelezwa kwa siku 10 zilizopita dhidi ya meli zinazokiuka sheria ambazo hazifuati njia zilizowekwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Wakuu hawa waliongeza kwamba mkakati mpya unajumuisha mabadiliko ya aina ya mashambulizi na ukali wake. Amerika na washirika wake wanajaribu kupunguza bei ya mafuta duniani katika kizingiti cha uchaguzi wa kati wa nchi hii, lakini moja ya malengo ya mabadiliko ya mkakati wa Iran ni kuweka bei ya mafuta juu. Uamuzi huu ulifanywa kwa uratibu kamili kati ya viongozi wa mfumo.

Hivi karibuni idara ya habari ya Kikosi cha Wanamaji cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ilitangaza: meli ya mafuta ya aina ya shuttle yenye mapipa 750,000 ya mafuta ghafi, ikipuuza maonyo na tahadhari za Kikosi cha Wanamaji cha Walinzi, ilijaribu kupita katika njia isiyoruhusiwa, ambayo iligonga bomu la bahari na kupata mlipuko na moto mkali.