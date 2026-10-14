Saudi Arabia kukiri kulengwa kwa vituo vya Aramco huko Dhahran

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna likinukuu gazeti la «Okaz», chanzo rasmi katika Wizara ya Nishati ya Saudi Arabia lilitangaza kwamba jioni ya Jumanne, jengo la utawala linalomilikiwa na kampuni ya Aramco huko Dhahran lililoko katika Mkoa wa Mashariki wa nchi hii lililengwa.

Kwa mujibu wa chanzo kilichotajwa, shambulio hili lilisababisha moto mdogo, lakini halikusababisha hasara ya maisha.

Hapo awali shirika la habari la Reuters likinukuu vyanzo vyenye ufahamu liliripoti kwamba jengo kuu la Aramco huko Dhahran lilipigwa na kombora na uongozi wa kampuni hii uliwaamuru wafanyakazi wake kufanya kazi kwa mbali hadi taarifa nyingine.

Mashambulizi haya yanatokea wakati mmoja na operesheni za kulipiza kisasi za vikosi vya jeshi vya Yemen dhidi ya maeneo ya muungano wa uvamizi wa Saudi.

Saudi Arabia tangu 2015 kwa uvamizi wa kijeshi na kuweka kizuizi cha pande zote dhidi ya Yemen, imesababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu katika nchi hii; lakini kwa mafanikio ya hivi karibuni ya jeshi na kamati za watu za Yemen na udhibiti wa maeneo ya kimkakati ikiwa ni pamoja na Mlango wa Bab al-Mandab, usawa wa nguvu katika eneo hilo umebadilika kwa hasara ya muungano wa Saudi.