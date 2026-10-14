Kukamatwa kwa mhandisi wa Saudi kwa tuhuma za ujasusi Amerika

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna likinukuu Arabi 21, Ofisi ya Uchunguzi wa Shirikisho la Amerika ilikamata mhandisi wa Saudi anayefanya kazi katika kampuni ya OpenAI, jitu la akili bandia, kwa tuhuma za kujaribu kusikiliza mikutano ya siri kwa kuweka vifaa vya kurekodi vya siri katika vyumba maalum vya mikutano vya viongozi wa juu wa kampuni hii.

Katika uhusiano huu gazeti la California Post liliripoti kwamba Abdulrahman al-Fawzan mwenye umri wa miaka 35 kutoka Saudi Arabia yuko chini ya kizuizi cha shirikisho tangu Ijumaa. Kampuni iliyotajwa iligundua kifaa cha kurekodi sauti ambacho kiliunganishwa kwa siri kwenye bandari ya USB nyuma ya televisheni katika moja ya vyumba vya mikutano. Kifaa hiki kilifungwa kwenye karatasi ya choo ili kubaki bila kuonekana.

Kwa mujibu wa gazeti hili, inaonekana chumba hiki kilitumiwa kwa mikutano ya ngazi ya juu ya wasimamizi wa kampuni kuhusu mipango yake ya siri ikiwa ni pamoja na utafiti maalum, uwezo wa kiufundi, uhusiano na taasisi za serikali na mada nyingine nyeti.

Wizara ya Sheria ya Amerika ilitangaza kwamba al-Fawzan amekuwa akifanya kazi katika kampuni iliyotajwa huko San Francisco tangu Julai 2025.

Raia huyu wa Saudi ikiwa tuhuma zake zitathibitishwa atahukumiwa kwa kifungo cha juu cha miaka 5, faini ya dola 250,000 na miaka mitatu ya uhuru chini ya uangalizi.