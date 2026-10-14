Maneno ya Trump kuhusu Iran; vita vitaisha hivi karibuni

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna likinukuu kituo cha Al Jazeera, Donald Trump, Rais wa Amerika katika matamshi alidai kwamba vita na Iran «hivi karibuni» vitaisha na Washington katika siku za usoni itafanya uamuzi wa maamuzi kuhusu hili.

Trump wakati wa mkutano wa uchaguzi, akirudia madai yake ya zamani yasiyo na msingi kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitapata silaha za nyuklia kamwe, alidai kwamba kwa kusimamisha operesheni za kijeshi bei ya nishati katika masoko ya dunia itapungua kwa kiasi kikubwa.

Rais wa Amerika pia kwa upotoshaji na ukosoaji wa makubaliano ya nyuklia ya 2015 (JCPOA) na serikali za zamani za Amerika, alidai kwamba Washington ililazimika kuchukua hatua za kijeshi ili kukabiliana na kile alichokiita «tishio la Iran»; madai ambayo yanawasilishwa katika mwelekeo wa kuhalalisha gharama na matokeo ya uchochezi wa vita wa hivi karibuni wa serikali ya Amerika katika eneo hilo.