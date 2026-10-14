Madai ya gazeti la Kiebrania: Trump amekasirika na ahadi za Netanyahu

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, gazeti la Yediot Aharonot lilidai kwamba Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, alimpoteza Trump na utawala huu ukampoteza Amerika.

Katika ripoti hii imesemwa: Wakati tunakaribia tarehe ya uchaguzi wa bunge nchini Israeli Netanyahu hakupokea ishara yoyote ya kisiasa aliyokuwa akikusudia kutoka upande wa Ikulu Nyeupe.

Yediot likinukuu mzunguko wa karibu na Trump lilidai kwamba yeye amekasirika na Netanyahu kwa sababu ya kutomaliza vita vya Gaza kwa kuwa suala hili linazuia upanuzi wa makubaliano ya kuhalalisha uhusiano na nchi za Kiarabu.

Pia moja ya sababu nyingine za hasira ya Trump kwa Netanyahu ni ahadi zake kuhusu ushindi wa haraka ikiwa ni pamoja na dhidi ya Iran.

Gazeti hili liliongeza: Jitihada za baraza la mawaziri la Netanyahu za kupata msaada wa wazi kutoka upande wa Ikulu Nyeupe hadi sasa zimebaki bila matokeo.

Hii wakati sera zote za kivita za utawala wa Kizayuni kuhusu eneo hilo na uvamizi wa Washington na Tel Aviv unafanyika kwa uratibu wa pande zote.